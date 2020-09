Agrarminister sagen Schweinepest gemeinsam den Kampf an

Weiskirchen Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg und ihre Folgen stehen im Fokus eines Treffens der Agrarminister der Länder. Es geht aber auch um anderes: Um den Wald und um Geld.

Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest haben sich Bund und Länder gegenseitige Unterstützung zugesichert. „Es ist eine nationale Herausforderung, bei der es darauf ankommt, dass man sich unterhakt“, sagte der Vorsitzende der Agrarminsterkonferenz, Saarlands Ressortchef Reinhold Jost (SPD), nach einem Ministertreffen am Freitag im saarländischen Weiskirchen. In einem 17-Punkte-Katalog wurde unter anderem beschlossen, ein Modell zur „solidarischen Finanzierung“ für Wildschweinzäune zu prüfen und die Jagd auf Wildschweine deutlich zu verstärken.

Einig waren sich die Minister auch, dass landwirtschaftliche Betriebe in den betroffenen Regionen in Brandenburg finanziell unterstützt werden sollten. „Nur Hand in Hand werden wir die ASP in Deutschland bekämpfen können“, sagte Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU). Ziel sei, dass Deutschland wieder „ASP-frei“ werde. Klar sei aber: „Wir haben eine lange Strecke vor uns, das ist ein Marathon.“