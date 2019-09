Agrarminister treffen sich: Kritik von Bauernverband

Mainz Inmitten hitziger Debatten um Tierschutz und Düngeverordnung kommen die Agrarminister heute in Mainz zusammen. Der rheinland-pfälzische Minister Volker Wissing (FDP) als Gastgeber wird seine Kollegen um 14.00 Uhr im Stadtteil Finthen begrüßen.

Erwartet wird auch die aus Rheinland-Pfalz stammende Bundesministerin Julia Klöckner (CDU). Die Amtschefkonferenz hatte bereits am Mittwoch begonnen und endet an diesem Freitag.

Auf dem Programm der Konferenz stehen in Mainz stehen auch die afrikanische Schweinepest, die Digitalisierung in der Landwirtschaft, der zuletzt deutlich verschärfte Insektenschutz sowie Tiertransporte in Nicht-EU-Staaten. In Sachen Tiertransporte haben Hessen und Schleswig-Holstein vorab einen Antrag zur Schaffung einer bundesweiten Datenbank zu Verladestationen und Transportrouten von Nutztieren angekündigt. Klöckner will schärfer gegen Transporte bei großer Hitze vorgehen.