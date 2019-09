Agrarministerkonferenz endet: Ergebnisse werden vorgestellt

Mainz Die in Mainz versammelten Agrarminister wollen heute die Ergebnisse ihrer Konferenz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt vorstellen. Sie hatten seit Donnerstag unter anderem über die Themen Düngeverordnung, Tiertransporte, Insektenschutz, Freihandelsabkommen oder auch den von Trockenheit und Käfern stark belasteten Wald diskutiert.

Der Waldbesitzerverband für Rheinland-Pfalz plant am Freitag einen Demonstrationszug zum Tagungshotel im Stadtteil Finthen, um auf die großen Schäden in den Wäldern aufmerksam zu machen. Bereits am Donnerstag hatte es Proteste von Bauernverbänden gegeben. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, hatte dabei die Bundesregierung aufgefordert, ihre Pläne für einen stärkeren Insektenschutz zu überarbeiten - sonst könne Landwirtschaft auf Millionen von Hektar nur noch „mit erheblichen Einschränkungen“ betrieben werden.