Steuern Ahnen: Grundsteuerreform ist „große Herausforderung“

Bis zur Jahresmitte wird der Bundesfinanzhof voraussichtlich in den Eilverfahren zu der strittigen Grundsteuerreform eine Entscheidung fällen. Dabei könnten zwei Entscheidungen zur Besteuerung von Häusern in Rheinland-Pfalz Folgen für ganz Deutschland haben. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte erhebliche Zweifel an der Neuregelung geäußert und die Fälle dem Bundesfinanzhof vorgelegt. Die Richter hatten zwei Antragstellern in einem Eilverfahren recht gegeben und die Vollziehung ihrer Grundsteuerwertbescheide ausgesetzt. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung wurde die Beschwerde zum Bundesfinanzhof zugelassen.