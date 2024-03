Finanzministerin Ahnen: Haben mit der KFA-Reform großen Schritt gemacht

Finanzministerin Doris Ahnen sieht in der Reform des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) einen wichtigen Schritt für Rheinland-Pfalz. „Wir haben den KFA neu aufgestellt und uns dabei eng an das gehalten, was das Verfassungsgericht entschieden hat“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Wir haben nicht nur die Vorgaben umgesetzt, sondern auch zusätzliches Geld in die Finanzausgleichsmasse gegeben.“