Flutkatastrophe : Ahr-Katastrophe war Innenministerium erst am 15. Juli klar

Mainz Die Flutkatastrophe im Ahrtal ist führenden Fachbeamten des rheinland-pfälzischen Innenministeriums am Abend des 14. Juli 2021 noch nicht bewusst gewesen. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass etwas nicht stimmte“, sagte der Leiter der Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, Eric Schaefer, am Freitag im Untersuchungsausschuss des Landtags.

Beide gaben in der Beweisaufnahme an, dass die besondere Situation im Ahrtal am Abend kaum erkennbar gewesen sei. Vogelsberger sagte, dass sie gegen 23.00 Uhr einen Anruf vom polizeilichen Lagezentrum mit der Information erhalten habe, dass in Schuld an der Ahr sechs Häuser eingestürzt seien und weitere einzustürzen drohen und dass in Wittlich nahe der Mosel ein Altenheim evakuiert werden müsse. Kurz vor Mitternacht habe sie dann vom Lagezentrum Luftbilder von den Ortschaften Altenburg und Schuld erhalten. „Es hat mich schon erschrocken“, sagte Vogelsberger. „Was ich allerdings nicht erkennen konnte, war die Fließgeschwindigkeit, die das Wasser gehabt haben muss.“