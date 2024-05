Hochwasser Ahrtal-Aufbau: Millionen für Kläranlage und Leitungen

„Es ist immer wieder spannend zu sehen, was sich hier tut“, sagte Eder bei ihrem Besuch am Mittwoch. Den Tag im Ahrtal startete sie in Mayschoß. Anders als bei der Kläranlage steht das dortige Projekt kurz vor dem Abschluss: Dort wird an einem der letzten Abschnitte der sogenannten Tallinie - eine zentrale Wassertransportleitung im Tal - gearbeitet. Die Umweltministerin übergab hier einen Förderbescheid in Höhe von 4,2 Millionen Euro. Es war der letzte Bescheid für dieses Projekt.