Ahrtal: Neue hochwassersichere Rohre unter Radweg

Marienthal Tausende Flutopfer im Ahrtal sind von der Wasserversorgung abgeschnitten worden. Über den neuen Rohren sollen künftig Einheimische und Touristen am Fluss entlang radeln können.

Nach der flutbedingten Zerstörung vieler Leitungsnetze im Ahrtal soll dort eine lange Trasse mit Rohren für gleich mehrere Zwecke samt einem Radweg gebaut werden. Die Leitungen für Trink- und Abwasser, Gas und Telekommunikation sollen hochwassersicher rund 40 Kilometer entlang der Ahr von Dorsel bis Marienthal verlegt werden - unter dem geplanten Radweg. „So wird die Fläche optimal genutzt und indem die Erde nicht mehrfach aufgerissen werden muss, sparen wir Kosten und schützen die Natur“, erklärte die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) laut Mitteilung am Donnerstag bei einem Besuch in dem Flusstal. Die neue Infrastrukturtrasse ist stellenweise bereits in Bau.