Offene Stellen Im Ahrtal fehlt Personal für den Wiederaufbau – so will das Land helfen

Ahrtal · Knapp zwei Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe mangelt es den Städten und Gemeinden in der krisengebeutelten Region an Mitarbeitern. Eine neue Kampagne soll Abhilfe schaffen – unter anderem mit Werbung in Trier.

07.06.2023, 16:41 Uhr

Eine Luftaufnahme des Dorfes Insul während der Flutkatastrophe vom 14. und 15. Juli (aus dem Archiv). Für den Wiederaufbau im Ahrtal wird Personal gesucht. Foto: dpa/Boris Roessler

Von Bastian Hauck (Rhein-Zeitung)

„Geschichte schreiben“ anstelle von „Rechnungen schreiben“. Oder: „Eine ganze Region voranbringen“ anstatt „Die Karriere voranbringen“: Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Städte und Gemeinden im Ahrtal knapp zwei Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe mit einer Personalgewinnungskampagne unterstützen. Die Werbekampagne mit den genannten Leitsätzen stellte Landesinnenminister Michael Ebling (SPD) in Mainz vor.