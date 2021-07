Festnahme : Nach Ahrweiler-Hochwasser: Gewaltiger Diebstahl in Spielbank Bad Neuenahr

Bad-Neuenahr Es geht um einen Schaden von 125.000 Euro, doch die Diebe waren wohl zu dreist. Sie wurden nun vermutlich gefasst, denn ihr Plan hatte klare Schwächen.

Danach sollen die Beschuldigten versucht haben, einzelne Spielmarken in der Spielbank am Nürburgring in Bargeld umzutauschen. Dort seien sie von aufmerksamen Mitarbeitern des Casinos so lange hingehalten worden, bis die Polizei kam. Gegen zwei der Männer ergingen laut Staatsanwaltschaft Haftbefehle.