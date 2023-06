Air Defender 2023 Größte Luftwaffen-Übung startet am Montag: Wird es über der Region jetzt sogar ruhiger?

So sehr die Menschen in der Region Trier Kampfjet-Lärm auch gewohnt sind – schließlich leben sie unter der am stärksten genutzten Übungsflugzone für Militärjets in Deutschland – das, was ab diesem Montag passiert, hat es so noch nie gegeben. Gemeinsam mit 24 anderen Nationen trainiert Deutschland vom 12. bis 23. Juni mit 10.000 Soldatinnen und Soldaten für den militärischen Ernstfall. „Air Defender 23“ ist die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato. Die Führung liegt bei der Bundeswehr.