Spangdahlem Der Umzug einer Sondereinheit in die Eifel wird teurer – auch für den deutschen Steuerzahler – und verzögert sich. Frühestens in einigen Jahren kommen 2500 Menschen und 20 Flugzeuge.

Eigentlich sollten in Spangdahlem bereits 2022 die ersten Kipprotor-Wandelflugzeuge namens „Fischadler“ senkrecht in den Eifelhimmel starten. Dann wurde daraus 2024. Nun verzögert sich der seit 2015 geplante Ausbau der US-Airbase um weitere vier Jahre.

Frühestens im Frühjahr 2028 werden die 20 Flugzeuge des 352. „Special Operation Wings“ und 2500 Menschen (Militärs und Zivilisten) aus Mildenhall/Großbritannien in die Eifel verlegt. Dies teilte das Amt für Bundesbau am Donnerstag nach Abstimmung mit der US-Seite auf TV-Anfrage mit. Grund dieser Verlegung, die noch unter US-Präsident Barack Obama beschlossen wurde, waren Sparpläne – die allerdings offenbar nicht ganz aufgehen. Ursache für die Verzögerung ist nämlich laut Amt für Bundesbau, dass erste Planungsergebnisse höhere Kosten ergaben, als die USA vorhergesehen hatten. Wie hoch diese Kosten sind, teilte das Amt nicht mit. 2017 hatte die Airbase sie mit 250 bis 300 Millionen Dollar beziffert. Eine Reaktion des in Spangdahlem stationierten 52. Jagdgeschwaders war wegen des Feiertags Thanksgiving am Donnerstag nicht zu bekommen.