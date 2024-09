Ökostrom auf der Schiene Akku-Hybrid-Triebwagen für die Pfalz - „Leuchtturmprojekt“

Der Einsatz von 44 Akku-Hybrid-Triebwagen in Rheinland-Pfalz rückt näher. Landesverkehrsministerin Katrin Eder (Grüne) will am Donnerstag (26.9.) auf der Fachmesse InnoTrans in Berlin eins der Fahrzeuge besichtigen, wie sie ab 2025/26 im Pfalznetz unterwegs sein sollen. „Das Pfalznetz ist ein Leuchtturmprojekt für Rheinland-Pfalz“, sagte Eder der Deutschen Presse-Agentur. Wenn alle Strecken mit den neuen Fahrzeugen in Betrieb gegangen seien, würden erstmals in einer Region alle Schienenverbindung ohne Diesel rein elektrisch mit Ökostrom bedient. „Das ist für unser Land ein weiterer großer Schritt hin zu einer klimafreundlichen Mobilität.“