„Aktenzeichen XY...“ befasst sich mit Raubüberfall

Der Raubüberfall auf einen 96-jährigen Mainzer vor rund einem Jahr beschäftigt am Mittwoch die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Ein unbekanntes Quartett hatte den alten Mann am 17. April 2018 in seiner Wohnung in der Mainzer Neustadt überfallen und beraubt, wie die Polizei und „Aktenzeichen XY... ungelöst“ mitteilten. dpa