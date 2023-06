Gestern bei Aktenzeichen XY Mord an Gerolsteiner Oberarzt: Wie die Ermittler den Leichnam des 53-Jährigen entdeckt haben

Das Rätsel um einen seit Anfang Januar verschwundenen Arzt aus Gerolstein ist zumindest teilweise geklärt: Ermittler haben in einem Waldstück in der Vulkaneifel am frühen Dienstagabend die sterblichen Überrest des Mediziners Steffen Braun entdeckt. Das gab der Trierer Oberstaatsanwalt Eric Samel in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ am Mittwochabend bekannt.