Aktenzeichen XY Mord an Gerolsteiner Oberarzt: Wie die Ermittler den Leichnam entdeckt haben (Karte)

Das Rätsel um einen seit Anfang Januar verschwundenen Arzt aus Gerolstein ist zumindest teilweise geklärt: Ein Spaziergänger hatte am frühen Dienstagabend in einem Waldstück in der Vulkaneifel die sterblichen Überreste des Mediziners Steffen Braun entdeckt und die Polizei informiert. Das gab der Trierer Oberstaatsanwalt Eric Samel in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ am Mittwochabend bekannt.