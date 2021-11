Aktion gegen Einbrecher: Polizei vollstreckt elf Haftbefehle

Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Mainz Bei einer länderübergreifenden Aktion gegen Einbrecher hat die Polizei in Rheinland-Pfalz insgesamt elf Menschen festgenommen. Gegen sie lagen laut Innenministerium bereits Haftbefehle vor. Zudem wurde eine Person in Untersuchungshaft genommen, wie das rheinland-pfälzische Innenministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Schwerpunkt der Aktion lag demnach auf Kontrollen im Bereich Eigentumskriminalität. Dazu zählen vor allem Einbrecherbanden.

Die Kontrollen fanden laut Innenministerium vom 8. bis 21. November in Rheinland-Pfalz, Hessen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg statt. „Eigentumskriminalität muss gemeinsam und länderübergreifend bekämpft werden, da wir es mit mobilen, reisenden Tätergruppierungen zu tun haben“, sagte Innenminister Roger Lewentz.