Katholische Kirche : Aktion #OutInChurch – Trierer Generalvikar begrüßt Massen-Coming-Out

Anfang der Woche hatten sich 125 Mitarbeitende der katholischen Kirche als queer geoutet. Der Trierer Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg begrüßt das Coming-Out nun ausdrücklich.

Der Trierer Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg hat die Aktion "#OutInChurch" begrüßt. „Queere Menschen sollen in unserer Kirche eine Heimat haben“, sagte der Verwaltungschef des Bistum am Dienstag. Die Aktion zeige die Wirklichkeit von sexueller Vielfalt in der Kirche und unter den kirchlichen Mitarbeitenden auf. Die von den Initiatoren der Aktion benannten Forderungen spielen laut Plettenberg auch beim Synodalen Weg eine wichtige Rolle. Im Bistum Trier sei in Folge der Bistumssynode der Arbeitskreis ‚Sexuelle und geschlechtliche Identität in der Pastoral‘ gegründet worden. Dies heiße auch gemeinsam zu überlegen, wo Veränderungen in Bezug auf Sexualmoral und kirchliches Arbeitsrecht notwendig seien. Menschen, die sich der sogenannten LSBTIQ-Community zugehörig fühlten und ihr Leben und Arbeiten aus dem christlichen Glauben heraus gestalten wollten, sollen nach Ansicht des Trierer Generalvikars in der Kirche natürlich eine Heimat haben und keine Repressionen fürchten müssen.