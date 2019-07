Aktion Pfalzstorch freut sich über Jungtiere

Bornheim Auf das Abenteuer Fliegen bereiten sich im pfälzischen Storchendorf Bornheim dieses Jahr 56 Jungstörche vor. „Viele sind jetzt kurzzeitig unterwegs und üben“, sagte Jessica Lehmann vom Storchenzentrum Rheinland-Pfalz.

Beim Storchenfest am Sonntag stand erneut die Auswilderung der Adebare auf dem Programm. Zwei Altstörche, die zur Pflege in der Scheune waren und mit Sendern ausgestattet wurden, sowie sechs Jungstörche sollten in den Queichwiesen in Offenbach an der Queich in die Freiheit entlassen werden, wie Lehmann mitteilte. Dazu sollten die Tiere zunächst behutsam in Boxen verpackt und auf den Wiesen herausgeholt werden.