Verkehr Aktionswoche gegen Temposünder in Rheinland-Pfalz gestartet

Autofahrer könnten in dieser Woche deutlich häufiger in Radarkontrollen geraten als üblich. In Rheinland-Pfalz hat - wie in anderen Bundesländern auch - am Montagmorgen die „Kontrollwoche Speed“ des europäischen Verkehrspolizeinetzwerks „Roadpol“ begonnen. Demnach wird landesweit bis zum 21. April geblitzt. Den Schwerpunkt der Aktionswoche bildet der „Speedmarathon“ am Freitag. Wann und wo genau geblitzt wird, entscheiden die regionalen Polizeipräsidien dabei selbst. Mit einem Überblick und genaueren Zahlen sei erst nach dem Wochenende zu rechnen, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag.