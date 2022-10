Nachrichtenüberblick am Mittag : So ist der Tag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Ein Heizkraftwerk im Bunker?

Sie haben richtig gelesen: Ein Wärmekraftwerk könnte in einem Weltkriegs-Bunker, der mitten in Trier steht, in der Zukunft in Betrieb gehen. Das hat was mit einem ehrgeizigen Projekt zu tun: Mindestens 60 Prozent CO2 sollen im Süd-Westen der Innenstadt eingespart werden, schreibt Chefreporter Rainer Neubert. Eigenes Personal soll die Umsetzung des ambitionierten Konzepts der Stadt voranbringen. Das betrifft auch zahlreiche Wohngebäude - und halt besagten Bunker. Hier gibt es die Details.

Wie Imbissbetriebe ums Überleben kämpfen

Ok, sie sind ungesund, aber ganz ehrlich: Es gibt (fast) nix besseres als Fritten - und wer auf Fleisch steht, auch mit Currywurst. Aber das Imbissgeschäft ist unglaublich energieintensiv, weiß unser Wittlicher Kollege Christian Moeris zu berichten. So leiden Imbissbetreiber im Kreis Bernkastel-Wittlich unter hohen Energiekosten. Sie können Preissteigerungen nicht eins zu eins an Kunden weitergeben und fürchten deshalb die Pleite.

Schluss mit Winter- und Pfingstferien - Was die neue Regelung bedeutet

In diesem Jahr hat es zum letzten Mal Winterferien in Rheinland-Pfalz gegeben. Das Land ändert ab dem Schuljahr 2024/25 erneut die Ferienordnung, erklärt uns Bernd Wientjes. Als Grund wird genannt, dass sich viele wieder längere Weihnachts- und Osterferien wünschen.

Musical-Preise in Hamburg: Gleich drei (Ex-)Trierer räumen ab

Am Montagabend sind in Hamburg die wichtigsten Musical-Auszeichnungen des Landes verliehen worden – und für drei (Ex-)Trierer konnte die Gala kaum besser laufen, schreibt Andreas Feichtner: Bester Hauptdarsteller! Beste Liedtexte! Und auch in der Eifel ist die Freude nach einem unerwarteten Erfolg groß.

Trier-Land sucht schon wieder einen Wehrleiter

Der erste hauptamtliche Wehrleiter im Kreis Trier-Saarburg überhaupt war in der Verbandsgemeinde Trier-Land gerade mal ein Jahr im Dienst, bevor er sich wieder verabschiedet hat. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich schwer, erklärt unser Reporter Christian Kremer. Doch woran liegt das?

Herberge auf Jugendburg Neuerburg braucht neue Betreiber

Auf einer 1200 Jahre alten Burg leben und arbeiten: ein Traum, der in der Südeifel jetzt Realität werden kann. Nils Straßel hat sich mit den bisherigen Pächtern unterhalten. Denn die hören auf. Wir erklären wieso und welche Herausforderungen auf die Nachfolger zukommen.

Glutenfrei essen in Trier – bei diesen Restaurants klappt’s

Wer kein Gluten verträgt oder sich aus anderen Gründen glutenfrei ernährt, hat es oft schwer, außer Haus zu essen. Unsere Kollegin Veronika Königer hat eine Auswahl an Restaurants in Trier gesammelt, bei denen es auch glutenfreie Gerichte gibt.

Bäckerei von der Mosel gehört zu den beliebtesten im Land

Das Gourmet-Magazin Falstaff hat die beste Bäckerei in den deutschen Bundesländern gesucht und aus den Stimmen der Leser eine Rangliste erstellt. Dabei schaffte es eine Bäckerei von der Mosel unter die Top Vier.

Interne Mails belasten Roger Lewentz: Innenminister in Erklärungsnot

Das Innenministerium hat wichtige Beweismittel zur Flutkatastrophe zu spät an den Untersuchungsausschuss weitergeleitet. Darin finden sich brisante Details zur Lage an der Ahr. Ministerpräsidentin Malu Dreyer erwartet von Innenminister Lewentz eine Aufklärung der offenen Fragen.