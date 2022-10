Nachrichtenüberblick : So ist der Tag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

In die Eifel soll 2023 der Fast-Food-Riese Kentucky Fried Chicken (KFC) kommen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Mainzer Oberbürgermeister soll neuer Innenminister werden

Einen Tag nach dem Rücktritt von Roger Lewentz steht sein Nachfolger fest. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) soll neuer Innenminister von Rheinland-Pfalz werden. Noch heute will ihn Malu Dreyer ernennen.

Wie sich die Energieknappheit auf die Eifeler Krankenhäuser auswirkt

Die Energiekrise und die Inflation setzen Krankenhäuser unter Druck. Müssen Patienten im Winter frieren? Wie die Kliniken in Prüm, Bitburg, Daun und Gerolstein damit umgehen.

Warum der Bürgerbus Arzfeld eine Erfolgsgeschichte auf vier Rädern ist

Als die Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld vor zehn Jahren den Bürgerbus einführte, war das so eine Art Versuchsballon, weil niemand wusste, ob das neue Angebot auch von den Bürgern angenommen werden würde.

Warum indonesische Azubis in Hotels an der Mosel lernen

Azubis im Gastgewerbe sind vielerorts Mangelware. In einer bundesweit einzigartigen Bildungspartnerschaft geht die Trierer Industrie- und Handelskammer mit einigen Top-Hotels der Branche neue Wege – und findet das begehrte Personal in Indonesien.

Verdächtige wegen geplanter Lauterbach-Entführung verhaftet

Wir erinnern uns: Am 13. April war eine Gruppe aufgeflogen, die offenbar Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entführen und den Sturz der Bundesregierung herbeiführen wollte. Nun hat die Bundesanwaltschaft eine mutmaßliche Komplizin wegen Terrorverdachts in Sachsen festnehmen lassen. Am Einsatz war auch das Landeskriminalamt von Rheinland-Pfalz beteiligt.

Auto rollt die Straße hinab - mit Kleinkind im Innern

Ein Auto ist führerlos in Bewegung geraten. Bergab. Und mit einem Kleinkind drinnen. Zum Glück blieb es beim Schreck. Was bislang bekannt ist.

Fußballer in Schwarz-Weiß: Volksfreund-Leser lösen Bilder-Rätsel

Elf Spieler, eingerahmt von einem Mann mit Mütze in Schwarz und einem Schiri vor einem Fußballtor - sie alle sind auf einem Schwarz-Weiß-Foto zu sehen, welches aus dem Nachlass des Bitburger Fotojournalisten Matthias Heinz stammt. Angaben zum Motiv: Fehlanzeige. Jetzt ist das Rätsel gelöst.

Zu alt für einen Hund?

Der Hund sei zu jung, er selbst zu alt: So beschreibt ein Mann aus Betteldorf die Absage, die er von der Vorsitzenden eines Tierschutzvereins erhalten hat. Auf Nachfrage erklärt die ihre Entscheidung. Doch ist das rechtlich gesehen Altersdiskriminierung?

Trier-Saarburg hat Klimaschutzmanager gefunden, anfangen dürfen sie aber erst 2023

Nach Vorstellungsgesprächen im August und September hat der Kreis Trier-Saarburg zwei Klimaschutzmanager eingestellt. Warum sie nicht sofort mit der Arbeit loslegen dürfen und wie sich das geplante Klimaschutzkonzept weiter verzögert.

Meta-Tec-Inhaber bauen Biederburgbrücke über die Lieser wieder auf

Die Brüder Feit haben nach dem Hochwasser im vergangenen Jahr helfen wollen und sich entschlossen, die Biederburgbrücke über die Lieser wieder instand zu setzen. Jetzt ist das acht Tonnen schwere und über 50.000 Euro teure Bauwerk fertig.

Karl Heil wird Ehrenbürger von Hermeskeil

Karl Heil wird am Freitag im Feuerwehrmuseum Hermeskeil zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Lange Zeit war er politisch aktiv, hat mit seiner Stiftung eine Menge für die Vereine und fürs Stadtbild getan. Was motiviert den Wohltäter, der ein so großes Herz für seine Heimat hat?