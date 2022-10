Nachrichtenüberblick am Mittag : So ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD, l) steht neben Innenminister Roger Lewentz (SPD) bei einer Pressekonferenz. Lewentz gab seinen Rücktritt bekannt. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Flutkatastrophe: Innenminister Roger Lewentz tritt zurück

Zuletzt war der Druck offenbar zu groß: Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat am Mittwochvormittag seinen Rücktritt erklärt. Was er auf der kurzfristig anberaumten Pressekonferenz mitteilte, hat unser Landeskorrespondent Sebastian Stein protokolliert. Sein ausführlicher Bericht folgt heute noch.

Angestellte mit Messer bedroht: Mann überfällt Tankstelle in Karthaus

Die Polizei sucht nach einem Tankstellenraub in Konz am Dienstagabend zwei wichtige Zeugen. Was zu dem Fall bekannt ist, hat Reporter Christian Kremer zusammengefasst.

Preis für Diesel klettert in Luxemburg über die 2-Euro-Marke

Dieselfahrer müssen schon seit einer Woche fast 2 Euro pro Liter an Tankstellen in Luxemburg zahlen - aber seit dieser Nacht liegt der Literpreis sogar darüber. Das sind die aktuellen Preise.

Warum Gemeinden kaum Energie sparen können, wenn sie ihre Straßenlaternen abschalten

Kann durch Abschalten oder Anpassen der Straßenbeleuchtung nennenswert Energie gespart werden? Eine deutliche Antwort darauf gibt ein Energieversorger den Bürgermeistern im Bitburger Land.

Wie die fünf Reicherts-Geschwister aus Pelm zusammenhalten

Die Geschwister Reicherts sind zusammen 350 Jahre alt. Anlass für ein Familientreffen der besonderen Art. Und für einen Bericht unserer Kollegin Brigitte Bettscheider.

Bleibt die Region beim Gelben Sack oder gibt’s bald die Tonne? - Weshalb die Entscheidung überraschend vertagt wird

Gelber Sack oder Gelbe Tonne? Wie sollen gebrauchte Verkaufsverpackungen zukünftig in der Region entsorgt werden? Über diese Frage hatten am Dienstagabend die Kommunalpolitiker aus den Kreisen und der Stadt Trier zu entscheiden. Die Antwort wurde überraschend vertagt. Warum, erklärt Rolf Seydewitz.

Weltenbummler reisen mit Van von der Eifel um die Welt

Vor sechs Wochen sind Jule Braun und Lars Nett von der Vulkaneifel aus mit ihrem umgebauten Van in Richtung Nepal gestartet. Inzwischen haben sie 5300 Kilometer hinter sich und sind in der Türkei.