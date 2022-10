Nachrichtenüberblick am Mittag : So ist der Tag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Herbert Fandel Foto: Hoeser Rudolf

Darum bezahlen manche Menschen doppelt so viel fürs Trinkwasser wie andere

Mehr als zwei Euro in der einen Gemeinde, und gerade mal ein Euro in anderen: Die Preise für einen Kubikmeter Wasser in der Region variieren stark. Wie groß sind die Sprünge und warum ist das so? Eine aktuelle Analyse unserer Kollegin Veronika Königer.

Raser&Drängler auf der L53: Mehr Kontrollen?

Auf der L 53 zwischen Osann-Monzel und Altrich kommt es immer wieder zu gefährlichen Überholmanövern und überhöhten Geschwindigkeiten. Christina Bents erklärt, wie nun Polizei und Gemeinde gegen Raser vorgehen wollen.

Bremsschwellen auf dem Petrisberg bleiben für Trier eine Ausnahme

Die Stadt Trier erfüllt den Wunsch einer Bürgerinitiative auf dem Petrisberg für einen begrenzten Straßenabschnitt, schreibt Reorter Rainer Neubert. Doch mehr „Berliner Kissen“ soll es erst einmal nicht geben.

Filmwissenschaftler Georg Seeßlen über die Zukunft der Kultur

Er liebt Western, hält Humor (im Film) für unverzichtbar und sagt, es ist Zeit, über die Rolle der Kultur in der Krise nachzudenken: Ein Gespräch unseres Kollegen Rainer Nolden mit dem Medienwissenschaftler und Filmkritiker Georg Seeßlen, der am 14.Oktober in der Kunstakademie in Trier einen Vortrag hält.

Oskar Lafontaine zu Gast bei Bitburger Talkshow Einblicke – Wann der Vorverkauf startet

Die Talk-Show Einblicke des Bitburger Kulturamtsleiters Herbert Fandel geht in eine weitere Runde. Was die Zuschauer erwartet, hat unser Reporter Frank Auffenberg zusammengefasst: Am Donnerstag, 10. November, plaudert Fandel mit Oskar Lafontaine über Privates, aber auch über seine Rolle im politischen Geschehen der Bundesrepublik Deutschland.

Zu wenig Personal und hohe Energiekosten: Gehen in den Geschäften die Lichter bald früher aus?

Einige Läden in der Region haben bereits ihre Öffnungszeiten reduziert. Der Handelsverband geht davon aus, dass demnächst noch mehr Geschäfte früher schließen werden.

74:102-Pleite für Gladiators Trier: Ein Tag zum Vergessen

Da lief nichts am Sonntag: Die Römerstrom Gladiators Trier haben auch das zweite Saisonspiel in der zweiten Basketball-Bundesliga verloren. Im Heimspiel gegen Phoenix Hagen waren sie beim 74:102 chancenlos. Was nun besser werden muss.

Biowinzer nimmt seine leeren Weinflaschen zurück

Winzer füllen im Frühjahr ihre Weine meist in neu gekauften Behältnissen ab. Nur wenige Betriebe spülen und recyceln anfallendes Leergut. Einer ist der Burgener Biowinzer Jörg Pauly vom Weingut Pauly-Bohn.

Warum Trierer Anwohner (noch) 30,70 Euro zahlen - und nicht wie anderswo über 300 Euro

30,70 Euro pro Jahr müssen Trierer zahlen, wenn sie einen Bewohnerparkausweis haben wollen. Das ist nach Ansicht von Experten viel zu günstig. In Rheinland-Pfalz ist die Gebührenordnung für Anwohnerparken noch nicht geändert.