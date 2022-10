Nachrichtenüberblick : So war das Wochenende in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Foto: Matthias Willems

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Bauernmarkt und verkaufsoffener Sonntag - in Bitburg, an der Mosel, Saarburg und in Hermeskeil

Zu wenig Personal und hohe Energiekosten: Gehen in den Geschäften die Lichter bald früher aus?

Einige Läden in der Region haben bereits ihre Öffnungszeiten reduziert. Der Handelsverband geht davon aus, dass demnächst noch mehr Geschäfte früher schließen werden.

74:102-Pleite für Gladiators Trier: Ein Tag zum Vergessen

Da lief nichts: Die Römerstrom Gladiators Trier haben auch das zweite Saisonspiel in der zweiten Basketball-Bundesliga verloren. Im Heimspiel gegen Phoenix Hagen waren sie beim 74:102 chancenlos. Was nun besser werden muss.

Biowinzer nimmt seine leeren Weinflaschen zurück

Winzer füllen im Frühjahr ihre Weine meist in neu gekauften Behältnissen ab. Nur wenige Betriebe spülen und recyceln anfallendes Leergut. Einer ist der Burgener Biowinzer Jörg Pauly vom Weingut Pauly-Bohn.

Warum Trierer Anwohner (noch) 30,70 Euro zahlen - und nicht wie anderswo über 300 Euro

30,70 Euro pro Jahr müssen Trierer zahlen, wenn sie einen Bewohnerparkausweis haben wollen. Das ist nach Ansicht von Experten viel zu günstig. In Rheinland-Pfalz ist die Gebührenordnung für Anwohnerparken noch nicht geändert.

Vom unerfüllten Beamten zum glücklichen Clown

Roland Grundheber hat vor vielen Jahren das verwirklicht, was sich viele nicht trauen: den Beruf gegen die Berufung einzutauschen.

So funktioniert die Tier-Physiotherapie im Hunsrück

Im Morbacher Ortsteil Hunolstein hat Daniela Becker eine Praxis für Tier-Physiotherapie eingerichtet. Die Nachfrage ist groß, genauso wie die Neugier der vorbeikommenden Wanderer.

Tödliche Unfälle in der Region