Nachrichtenüberblick : So ist der Dienstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Zum schaurig schönen Einkaufserlebnis kamen am Montag Tausende zum Halloween-Shopping nach Bitburg. Ein Highlight: die "Leuchtenden Nachfalter". Foto: Hoeser Rudolf

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Halloween-Shopping in Bitburg - Tausende Besucher streifen durch die gruselige Fußgängerzone

Am Montag zog es viele Menschen nach Bitburg zum großen Halloween-Shopping. Unser Fotograf Rudolf Höser hat sich das angeschaut.

Autofahrer verliert bei Wolsfeld die Kontrolle über seinen Wagen – und flüchtet zunächst vom Unfallort

Ein Autofahrer hat am Montag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in eine Böschung gefahren. Als die Polizei eintrifft, ist er jedoch nicht mehr da. Alle Infos.

Gewerkschaft fehlt Wertschätzung: Verdienen Polizeibeamte im Land zu wenig?

Zu wenig Wertschätzung für einen gefährlichen Job: Die Gewerkschaft der Polizei fordert mehr Geld vom Land und warnt vor einer Abwanderung der Beamten. Die Ampel-Regierung sieht sich im Vergleich jedoch gut aufgestellt. Landeskorrespondent Sebastian Stein hat Argumente von beiden Seiten.

Wird die Martinsgans zu teuer? Hohe Preise und knappes Angebot in der Region Trier

Die Trockenheit im Sommer, die Vogelpest im Herbst, hohe Energie- und Futterpreise: Die Geflügelhaltung gestaltet sich zurzeit schwer. Doch ist das Festessen gefährdet? Unser Reporter Christian Kremer hat mit Gastronomen, Haltern und Metzgern gesprochen.

Universität Trier öffnet auch im Wintersemester den Campus der Generationen – Was angeboten wird

Jeder, der etwas lernen will, ist an der Uni Trier willkommen – auch ohne sich regulär einzuschreiben. Wie das funktioniert.