Nachrichtenüberblick : So ist der Dienstag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Militär-Hubschrauber fliegen über Trier

Militärhubschrauber am Himmel über Trier und der Umgebung haben am Dienstagmorgen Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Was dahinterstecken könnte.

Spritpreise in Luxemburg: Diesel wird erneut teurer

Ab Mittwoch gelten neue Spritpreise an den Zapfsäulen in Luxemburg. Teurer wird es für alle, die Diesel tanken wollen. Wer Super 98 tankt, zahlt wieder weniger als 2 Euro pro Liter.

Rätselraten ums Hotel Terra Ventura

Hat das Hotel Terra Ventura wieder geöffnet? Diese Frage zu beantworten gestaltet sich schwieriger, als gedacht. Unser Reporter hat sich auf Spurensuche begeben.

So plant Eintracht Trier die Zukunft

Die Konsolidierung des Clubs schreitet voran. Im vierten Jahr in Folge weisen die Moselaner ein finanzielles Plus aus. Woher es resultiert – und welche Wachstumspläne der Fußball-Regionalligist verfolgt.

Weniger Zuspruch, neuer Impfstoff: So ist die Lage im Wittlicher Impfzentrum

Im Impfzentrum in Wittlich wird auch der neuste Impfstoff angeboten. Wie lange dort noch geimpft werden kann, ist ungewiss.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Entertainer Ewald Schu aus Konz hängt Frack und Melone an den Nagel

Mehr als 300 Mal hat Ewald Schu in seiner Rolle als Otto Reutter mit witzigen und hintergründigen Liedern sein Publikum begeistert. Doch jetzt hängt der Entertainer aus Konz den Frack und die Melone an den berühmten Haken.

Förderverein und Politiker kämpfen weiter für den Erhalt von Kloster Himmerod

Bischof Stephan Ackermanns Direktive, die Umbaupläne für das Kloster Himmerod ad acta zu legen, hat starke Verunsicherung ausgelöst. Die Betroffenen sind ernüchtert und tief enttäuscht, aber entschlossen, weiter für die Anlage zu kämpfen. Was sind ihre Pläne?