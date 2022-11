Nachrichtenüberblick : So ist der Dienstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

„Aus heiterem Himmel“ stürzte am 22. November 2012 im Rautenstrauchpark in der Trierer Innenstadt ein morscher Kastanienbaum um. Foto: roland morgen (rm.)

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Raserprozess: 22-Jähriger zu mehrjähriger Haft verurteilt

Er soll mit mehr als 100 km/h unterwegs gewesen sein, als er im vergangenen Jahr in der Trierer Ostallee einen 21-jährigen Fußgänger lebensgefährlich verletzte. Jetzt hat das Trierer Landgericht den Raser verurteilt.

Ab Samstag: Rheinland-Pfalz schafft Corona-Isolationspflicht ab

Die Landesregierung verabschiedet sich von der letzten großen Corona-Regel. Ab Samstag müssen Infizierte nicht mehr zu Hause bleiben. Einschränkungen gelten für sie trotzdem noch.

Jetzt werden auch Wasser und Abwasser in der Region viel teurer

Bald lohnt es sich noch viel mehr, beim Duschen oder Spülen sparsam zu sein: Sowohl Leitungswasser als auch Abwasser werden deutlich teurer. Woran liegt das?

Zehn Jahre nach dem tödlichen Baumsturz in Trier: Wie sicher sind Passanten heute vor solchen Unglücken?

Am 22. November 2012 stürzte im Rautenstrauch-Park eine Kastanie um und begrub zwei Menschen unter sich, eine Frau starb, ein Mann wurde schwer verletzt. Der Baum war kurz vorher auf seine Standfestigkeit kontrolliert worden und zu einer Zweitkontrolle vorgesehen. Der zuständige Baumkontrolleur wurde später verurteilt. Was hat die Stadt seitdem getan, um solche Risiken zu minimieren?

So soll Luxemburg-Pendlern das Umsteigen auf den Bus erleichtert werden

Merzkirchen und Newel sollen Umsteigepunkte für verschiedene Mobilitätsformen wie Bus, Fahrrad oder Auto werden. Was soll das bringen? Und warum gerade Merzkirchen und Newel?

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Wenn Urne oder tätowierter Pfotenabdruck an den verstorbenen Hund erinnern

Das Tierkrematorium in Hermeskeil ist seit etwa zwei Jahren in Betrieb. Was wird dort angeboten? Von wo kommen die Kunden? Und wie schlagen die hohen Energiepreise dort zu Buche? Volksfreund-Reporterin Christa Weber war vor Ort.

Neue bezahlbare Wohnungen für Bitburg

In Bitburg fehlt bezahlbarer Wohnraum. Um Abhilfe zu schaffen, sind mehrere größere Projekte in der Planung. Für die Mieter, die bereits in geförderten Wohnungen leben, gibt es gute und weniger gute Nachrichten. Bei den einen wird der Mietpreis anders als erwartet doch nicht erhöht, bei anderen dafür aber möglicherweise und unerwartet schon.

Eifeler Newcomer veröffentlicht erste Single – mit Video aus „irrer“ Ruine

Sebastian Schaffer aus Bitburg möchte als Musiker durchstarten. Jetzt hat er seine erste Single "Poets" veröffentlicht - professionell produziert mit Musikvideo. Eifelreporter Christian Thome hat mit ihm gesprochen.

Zwei junge Kröver haben eine Verwaltungssoftware für die Arbeiten im Weinberg entwickelt.

Auch im Weinbau geht heute kaum etwas ohne Dokumentationen. Abhilfe von der mühsamen und oft ungeordneten Zettelwirtschaft will ein junges Unternehmen aus Kröv schaffen. Die Anfang 2021 gegründete Firma moosle GmbH hat eine Verwaltungssoftware ganz speziell für Weinbaubetriebe entwickelt.