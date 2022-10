Nachrichtenüberblick : So ist der Dienstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Ende des Jahres ist Schluss: Wieso das Dorint-Hotel am Bitburger Stausee schließt

Den 69 Mitarbeitern sind nach Angaben der Hotelkette Jobs in anderen Häusern angeboten worden. Warum sich die Kette aus der Eifel zurückzieht.

ZDF-Satiriker Jan Böhmermann entschuldigt sich bei Moselwinzern

Nach seiner derben Weinbeschimpfung hat Jan Böhmermann auf die Einladung von Moselwinzerin Lena Endesfelder reagiert. Nicht per Mail oder Telefon, sondern mit einem Podcast bei einem Streaming-Dienst. Was er sagt und warum er nach Trier kommt.

Lange Staus - Umgekippter LKW versperrt zehn Stunden lang die L32 bei Bitburg (Fotos)

Wegen eines LKW-Unfalls war die L32 zwischen Bitburg und Pützhöhe in der Nacht zum Dienstag für knapp zehn Stunden vollgesperrt. Weitere Sperrungen könnten folgen. Was die Bergung so schwierig gemacht hat.

Weniger Fahrspuren – So geht es weiter mit der A1-Baustelle bei Salmtal

Die Baustelle auf der A1 zwischen Salmtal und Schweich kommt voran, in nächster Zeit soll dort rund um die Uhr gearbeitet werden – aber es wird auch enger auf der Straße.

Konstant gute Leistung: Warum die Poststuben in Meerfeld seit Jahren mit dem „Bib Gourmand“ ausgezeichnet wird

Das Restaurant „Poststuben“ des Hotels „Zur Post“ in Meerfeld (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist mit dem „Bib Gourmand“ ausgezeichnet worden. Und zwar zum wiederholten Mal, seit Sven und Christine Molitor im Jahr 2014 den Familienbetrieb in fünfter Generation übernommen haben und seither neue Wege gehen. Mehr zum Thema.

Nach sexuellen Übergriffen: Trier-Saarburger wehrt sich vor Gericht gegen Fingerabdrücke und Fotos

Mit einem ungewöhnlichen Fall befasst sich am Dienstag das Trierer Verwaltungsgericht. Ein Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg wehrt sich dagegen, dass die Polizei ihn fotografieren und seine Fingerabdrücke nehmen will. Was sind die Hintergründe?

Partielle Sonnenfinsternis in Deutschland: Wann und wo ist sie am 25. Oktober zu sehen?

Die Sonnenfinsternis kommt pünktlich zur Mittagszeit. Wir erklären, was am Dienstag zu sehen ist und welche Chancen man hat, ein tolles Foto von dem Ereignis zu machen.