Nachrichtenüberblick : So ist der Dienstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Am 1. November wurden bei Temmels Leichenteile gefunden. Foto: Boie Jürgen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Mit welchem Holz heizt man am günstigsten?

Teure Eiche, günstige Fichte oder wohlriechende Birke? Wer einen Kamin oder Holzofen im Haus hat, steht beim Thema Brennholz vor der Qual der Wahl. Welche Vor- und Nachteile verschiedene Hölzer haben.

Fund von Leichenteilen in Temmels: Zusammenhang mit Mordfall aus Luxemburg noch offen

Eine Woche, nachdem ein Spaziergänger in der Nähe eines Parkplatzes bei Temmels Leichenteile entdeckt hat, gibt es hier die aktuellsten Infos zum Stand der Ermittlungen. Warum der Fund mit einem grausamen Fall aus Luxemburg zusammenhängen könnte.

Pferde-Po im Weg - Warum eine Tierhalterin mehrere Tausend Euro Schmerzensgeld zahlen soll

Das Landgericht Koblenz verurteilt eine Halterin zu 6.000 Euro Schmerzensgeld, weil ihr Pferd eine Fahrerin vom Rad geschubst hat – auch ohne, dass das Tier die Frau tatsächlich berührt haben muss.

Bei Reinigungsarbeiten: Arbeiter stürzt in der Vulkaneifel von Dach

Am Montagvormittag ist in der Vulkaneifel ein Arbeiter von einem Dach sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Alle Infos.

Kampfjets trainieren von Spangdahlem aus Bekämpfung von Radarstellungen

Seit Montag läuft auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem nicht nur eine Bereitschaftsübung. Daneben trainieren auch wieder Kampfflugzeuge von der Eifel aus. Was die US Air Force in den nächsten Tagen geplant hat.