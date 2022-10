Nachrichtenüberblick am Mittag : So ist der Tag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Noch schmeißen sie den Laden: Die Chefin Elvira Bous (li.) und Renate Schneider möchten aber bald in den Ruhestand gehen. Foto: DT

Experten fordern: Auf stillgelegten Bahnstrecken in der Region Trier sollen wieder Züge rollen

Mit dem Zug von Hermeskeil über die ehemalige Hochwaldbahn ins Saarland oder über die (noch) stillgelegte Eifelquerbahn von Daun nach Kaisersesch: Wie stehen die Chancen für die Reaktivierung der Bahnstrecken?

Mit 65 soll Schluss sein: Warum Elvira Bous ihr Traditions-Lokal in Saarburg verkaufen will

Elvira Bous vom Wirtshaus zum Pferdemarkt in Saarburg möchte sich bald zur Ruhe setzen. Warum die Wirtin mit ihrer Entscheidung froh ist und wie es dazu kam.

Rassismus-Vorwürfe: Eintracht Trier äußert sich und sucht Zeugen

Nach dem Sieg von Eintracht Trier gegen Rot-Weiß Koblenz erhob deren Trainer Oliver Reck Rassismus-Vorwürfe gegen Zuschauer. Wie der Verein sich am Wochenende dazu äußerte und warum es dazu weitere Reaktionen der Fans gab.

Abrechnungsstreit in Heinzerath: Anlieger kritisieren Vorgehen des Gutachters

Im Streit um Straßenabrechnungen in Heinzerath prüft derzeit ein Gutachter, ob Fehler zum Nachteil der Anlieger gemacht wurden. Vier der rund 60 Betroffenen zweifeln allerdings an der Neutralität des Experten, den sie selbst vorgeschlagen hatten. Sie sprechen von einer „Aufklärungsshow“. Was die Verwaltung dazu sagt.

Saarbrücker Busfahrer wird zum TikTok-Star – Saarbahn hat Pläne mit ihm

So schnell kann es gehen! Anthony Chandragasan ist eigentlich Busfahrer. Doch seit kurzer Zeit auch TikTok-Star. Wie es dazu kam und wie es für ihn ist, plötzlich von Fahrgästen erkannt zu werden.

Der neue Band aus der Reihe „Endlich Eifel“ – Darum geht es in „Zuhause in der Eifel“

Der neue Band aus der Reihe „Endlich Eifel“ ist in Himmerod vorgestellt worden – und das aus gutem Grund. Warum auch in Zukunft Kirchen, Kapellen und Pfarrhäuser eine Rolle in den Büchern spielen werden.