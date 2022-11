Nachrichtenüberblick : So ist der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Ein Ende mit Ansage: Dorint-Schließung überrascht wenige, tut aber vielen weh

In weniger als zwei Monaten macht das Dorint-Hotel am Bitburger Stausee dicht. Ein Besuch und Gespräche vor Ort zeigen, wer besonders unter der Schließung leiden wird.

Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen, Glühwein trinken – Wann die Eisbahn am Trierer Kornmarkt eröffnet

Der Aufbau hat begonnen: Nach zwei Jahren Corona-Pause lassen sich die Betreiber der Schlittschuhbahn auf dem Trierer Kornmarkt von der Energiekrise nicht auch noch die dritte Saison verderben. Wann es losgeht mit dem Winterspaß und wie die Kosten gestemmt werden sollen.

Deshalb sollen am 8. Dezember alle Handys in Deutschland gleichzeitig klingeln

Im Dezember wird in Deutschland zum ersten Mal flächendeckend Cell Broadcast erprobt. Damit soll in Zukunft jedes Handy für Benachrichtigungen erreichbar sein, auch wenn niemand die Telefonnummer kennt.

„Ein Totalverbot wäre hierzulande das Aus für den Weinbau“ – Mosel-Winzer fürchten um ihre Existenz

Die EU-Kommission plant in „empfindlichen Gebieten“ wie dem Landschaftsschutzgebiet Mosel ein pauschales Verbot von Pflanzenschutzmitteln. Winzer wie Thomas Losen aus Wittlich fürchten deshalb um das Kulturgut Wein und die nackte Existenz.

Das erste seiner Art in Rheinland-Pfalz – In Ayl wird ein komplett recycelbares Haus gebaut

Ein Projekt wie Twins, das an Ayls Hauptstraße entsteht, sucht man in der Region sonst vergeblich. Für die zukünftigen Mieter hat die nachhaltige Bauweise Vorteile – besonders in Sachen Nebenkosten.

Stau nach Zusammenstoß: Unfall in Baustelle zwischen Konz und Trier (Fotos)

Auf der B51 zwischen Trier und Konz ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Deshalb kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Streikhöhepunkt: Hunderte Beschäftigte legen bei Volvo in Konz Arbeit nieder

Die vierte Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie mit Beginn heute Mittag in Saarbrücken wird von zahlreichen Warnstreiks begleitet. Auch im Volvo-Werk Konz hat die IG Metall die Beschäftigten zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Was sie von den Arbeitgebern verlangen.

Neubauprojekt in Olewig wird an Bedingungen geknüpft

Das Studentenwohnheim an der Hunsrückstraße soll abgerissen und ersetzt werden. Der Stadtrat bringt einen Bebauungsplanverfahren auf den Weg – doch es gibt einige Knackpunkte.

Mit dem Schiff von Paris nach Prag – Warum in Traben-Trarbach eine neue Anlegestelle gebaut werden soll

Viking Cruises will in Traben-Trarbach einen großen Anleger für Kreuzfahrtschiffe bauen, der auch mit Solarstrom betrieben werden soll. Damit wird Traben-Trarbach zu einem wichtigen Hub im europäischen Verkehrsnetz.

Arbeiten an B 51 in Tawern beginnen am Montag: Was Autofahrer wissen sollten

Der Landesbetrieb kün digt in diesem Jahr zum dritten Mal Bauarbeiten an der B 51 bei Tawern an. Warum das Projekt verschoben wurde und was auf die Autofahrer zukommt.