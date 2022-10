Nachrichtenüberblick : So ist der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Als erster und bislang einziger Luxemburger in diesem Bereich hat Steve Wampach mit seinem Unternehmen „Farmer CBD Luxembourg“ das Label „Made in Luxembourg“ von der „Chambre des métiers“ erhalten. Foto: dpa/Oliver Berg

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Dachstuhlbrand in Langsur – Haus unbewohnbar - Unbekannte dringen nach Feuer in Gebäude ein (Fotos)

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Brand in Langsur ausgerückt. Der Dachstuhl eines Hauses stand dort in Flammen. Was dort passiert ist und warum die Polizei gleich zwei Mal dorthin ausrücken musste.

Nach Böhmermanns Weinbeschimpfung - So reagieren die Winzer

Satiriker Jan Böhmermann hat mit seiner jüngsten Schimpftirade im ZDF für Erregung gesorgt. Diesmal denunziert er den deutschen Wein und seine Winzer. Die Wellen an der Mosel schlagen hoch. Sollte man diesen Beitrag ernst nehmen oder besser gleich vergessen?

Welche Lebensmittel knapp sind und wo es zu Lieferengpässen kommen kann (Video)

Leere Supermarkt-Regale beim Einkaufen? Die Knappheit könnte größer werden. Wir erklären, welche Lebensmittel das betrifft und woran das liegt.

Co-working in der Saarstraße: So bringt Zwo65 „Großstadtfeeling“ nach Trier

Eine Erfolgsgeschichte: Stefan Millen hat in der Saarstraße eine Zweigstelle seines Co-Working-Space Zwo65 auf dem Petrisberg eröffnet. Der Trierer hat große Pläne.

Erster Luxemburger Hanfbauer fährt seine legale Ernte ein

Diesen Sommer hat der Hanfbauer Steve Wampach rund 20 000 CBD-Hanfpflanzen unter freiem Himmel aufgezogen. Die Ernte hat vergangene Woche begonnen. Ziel sind rund vier Tonnen an CBD-Blüten.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

„Keine Ahnung, wer das übernehmen soll“ – Was passiert, wenn das Trierer Tierheim schließen muss?

Es steht schlecht um das Trierer Tierheim. Jedes Jahr verliert es mehr Geld und könnte bald pleite sein. Doch was dann? Könnten andere Einrichtungen in der Region die daraus folgende Tierflut auffangen? Der Leiter des Eifeltierheims Altrich hat dazu eine klare Antwort.

Unglück in Zirkuszelt: Als ein Kind einen Zaubertrick vorführt, kracht es plötzlich

Es kracht, dann bricht die Tribüne zusammen und verletzt 16 Menschen. Nun haben die Untersuchungen des Unglücks im Saarland begonnen. Was sich vor Ort abgespielt hat.