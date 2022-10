Nachrichtenüberblick : So war der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Baustelle auf der Ehranger Brücke – Was das für Autofahrer bedeutet

Die Autobahn GmbH installiert neue Schutzeinrichtungen an den Fahrbahnrändern der Moselbrücke bei Trier-Ehrang. Diese Umleitungen und Einschränkungen müssen Verkehrsteilnehmer beachten.

„Keine Ahnung, wer das übernehmen soll“ – Was passiert, wenn das Trierer Tierheim schließen muss?

Es steht schlecht um das Trierer Tierheim. Jedes Jahr verliert es mehr Geld und könnte bald pleite sein. Doch was dann? Könnten andere Einrichtungen in der Region die daraus folgende Tierflut auffangen? Der Leiter des Eifeltierheims Altrich hat dazu eine klare Antwort.

Zu wenig Personal: Nicht jedes Kind bekommt einen Kita-Platz

Laut Studie fehlen in Rheinland-Pfalz mehr als 26.000 Plätze. Die Zahl der betreuten Kinder in der Region ist indes deutlich gestiegen. Chefreporter Bernd Wientjes hat die Einzelheiten.

Konz hat die beliebteste Pizzeria im Land – viele Top-Platzierungen aus der Region Trier

Welche Pizzeria ist die beliebteste in jedem deutschen Bundesland? Diese Frage hat das Wein- und Gourmetmagazin Falstaff mit einer Umfrage geklärt. Rund um Trier ist die Pizza offenbar besonders gut. Alle Infos.

Wohliges Schnurren auf Zeit – In der Eifel gibt es eine Katzenpension

Elke und Martin Wössner betreiben seit 2005 eine Katzenpension in der Eifel. Was das Besondere an den Tieren ist und was sie dort erwartet, hat sie dem TV erzählt.

Rund 40 Euro für ein Freibadticket? So viel müssten Gäste zahlen, damit die Trierer Schwimmbäder kein Minus machen

Der Betrieb der beiden Trierer Freibäder kostet einiges an Geld. Um die Defizite auszugleichen, müssten Badegäste tief in die Tasche greifen. Bevor die Stadtwerke den Bäderbetrieb von der Stadt übernommen haben, lag die Summe sogar noch höher. Unsere Kollegin Christiane Wolff hat’s ausgerechnet.

Fluthilfe bei Caritas & Co. beantragen: Das müssen Betroffene wissen

Etwa 7000 Haushalte in den Kreisen Bitburg-Prüm und Vulkaneifel waren 2021 von der Flut betroffen. Finanziell soll diesen vom Land geholfen werden. Geld kann es aber auch von der Caritas und anderen Wohlfahrtsverbänden geben. Eifel-Reporter Christian Thome erklärt, wie das funktioniert.

Dachstuhlbrand in Langsur – Haus unbewohnbar - Unbekannte dringen nach Feuer in Gebäude ein (Fotos)

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Brand in Langsur ausgerückt. Der Dachstuhl eines Hauses stand dort in Flammen. Was dort passiert ist und warum die Polizei gleich zwei Mal dorthin ausrücken musste.

Nach Böhmermanns Weinbeschimpfung - So reagieren die Winzer

Satiriker Jan Böhmermann hat mit seiner jüngsten Schimpftirade im ZDF für Erregung gesorgt. Diesmal denunziert er den deutschen Wein und seine Winzer. Die Wellen an der Mosel schlagen hoch. Sollte man diesen Beitrag ernst nehmen oder besser gleich vergessen?

Welche Lebensmittel knapp sind und wo es zu Lieferengpässen kommen kann (Video)

Leere Supermarkt-Regale beim Einkaufen? Die Knappheit könnte größer werden. Wir erklären, welche Lebensmittel das betrifft und woran das liegt.