Nachrichtenüberblick : So ist der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Am Mittwochnachmittag ist in Euren ein LKW umgekippt. Foto: Roland Morgen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Unternehmer machen mobil gegen die Umweltspur in Trier

Die Kennzeichnung der Umweltspur für Radfahrer und Linienbusse ist fest geplant. Kurz vor der Ausführung fordert die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Trier das Ende des Projekts. Warum sie das tut und wie die Stadt darauf reagiert.

Eintracht-Ligakonkurrent VfR Aalen ist pleite: Was das für die Regionalliga-Tabelle bedeuten könnte

Bittere Nachrichten für Eintracht Triers Ligakonkurrent VfR Aalen: Der frühere Zweitligist ist zahlungsunfähig und stellt einen Insolvenzantrag. Was das für sportliche Auswirkungen auf die Regionalliga haben könnte.

Warum Bill Gates das Großherzogtum Luxemburg besucht hat

Er gilt als Multimilliardär und fünftreichster Mensch der Erde: Bill Gates hat dem Großherzogtum am Mittwoch einen Besuch abgestattet und dabei auch Premier Xavier Bettel getroffen. Worum es bei der Stippvisite ging.

Nato-Übung: Flugstarts auch von Spangdahlem aus - 60 Flugzeuge aus 14 Ländern trainieren für den Ernstfall

Unter anderem über Belgien und der Nordsee übt die Nato auch in dieser Woche für den Ernstfall. Wie das mit der Region Trier zusammenhängt und welche Flugzeuge von der Eifel aus zu Einsätzen aufbrechen.

Mehr Attraktionen, weniger Verkehr: Eifelpark Gondorf soll erweitert werden

Der Eifelpark Gondorf erweitert sein Angebot. Unter anderem soll in neue Fahrgeschäfte investiert werden. Aber auch die Gondorfer Bürger sollen entlastet werden.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Abriss: Jetzt geht es dem alten Polizeipräsidium an den Kragen

Bis der Büroturm fällt, vergehen noch einige Wochen. Was bis zum Start der Bauarbeiten für die neue Feuerwache Trier passiert.

So können Sie Hilfspakete ohne Versandkosten in die Ukraine schicken

Kann ich Sachspenden in die Ukraine schicken – und geht das auch ohne dass ich den Transport selber zahlen muss? Ja, das geht! Hierfür können Sie ein Angebot von DHL nutzen.

Den Garten fit für den Herbst machen – das große Aufräumen hat begonnen

In ihrer Kolumne „Ach du meine Gurke!“ berichtet Katharina de Mos über ihre Erfahrungen im Selbstversorgergarten. Heute: Zeit für den Herbst-Putz.

Beliebtester Italiener: Das sind die Nominierten im Kreis Bernkastel-Wittlich

Wir suchen das beliebteste italienische Restaurant oder den beliebtesten italienischen Lieferservice und haben Sie nach Ihren Favoriten gefragt. Das sind bis jetzt die Kandidaten.