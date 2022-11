Nachrichtenüberblick : So ist der Donnerstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Für einen Monat gibt es Second-Hand-Mode bei Hochstetter: Anni Güntepe freut sich drauf. Foto: Pütz Karin

Update Trier

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region?

Die nächste Corona-Welle in den Eifel-Krankenhäusern

Während außerhalb der Krankenhäuser die Pandemie scheinbar keine Rolle mehr spielt, wird es auf den Stationen wieder eng. Die nächste Corona-Welle ist bereits angekommen, die Personalsituation ist angespannt. Was das vor Ort in den Krankenhäusern bedeutet.

Strom und Gas werden bei Stadtwerken Trier teurer als angekündigt

Die Stadtwerke Trier bezeichnen die Preiserhöhungen als „unterdurchschnittlich“. Die Tarife sollen nicht so teuer werden, dass die Preisbremsen des Bundes relevant sind. So viel müssen Kunden bald zahlen.

Erste Bands für Rock am Ring 2023 bekanntgegeben

In einem Trailer-Video hat Rock am Ring die ersten Bands für die kommende Ausgabe des Festivals bekanntgegeben. Einige Überraschungen sind nächstes Jahr in der Eifel dabei.

Feuer in Hetzerath: Polizei geht von Brandstiftung aus

In den frühen Morgenstunden musste die Feuerwehr zum Einsatz in Hetzerath eilen. Neben dem Feuer kam es zu weiterem Vandalismus. Die Polizei sucht nach Zeugen und schildert, was passiert ist.

Secondhand-Mode jetzt auch bei Hochstetter

Vom Modehaus Hochstetter erwarten die Kunden hochwertige Markenkleidung. Das soll auch so bleiben, aber in den nächsten Wochen gibt es nicht nur die übliche Neuware. Denn es gibt eine neue Kooperation.