Nachrichtenüberblick : So ist der Freitag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Die Jecken feiern endlich wieder den Start in die Karnevalssession am Trierer Kornmarkt.. Foto: Hans Krämer

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Helau! - Auf dem Kornmarkt sind die Narren los

Milde Temperaturen und ab und zu lässt sich die Sonne blicken: Das Wetter spielt schon mal mit bei der großen Sessionsauftaktfete der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK). Unser Reporter Roland Morgen ist auf dem Kornmarkt dabei.

Keine Deutsche Rallye-Meisterschaft des ADAC mehr in Wittlich - Das steckt dahinter

Nach nur einem Jahr das Aus für die DRM in Wittlich: Der Stadtrat lehnt die Durchführung der geplanten Deutschen Rallye-Meisterschaft des ADAC Mittelrhein im Juni 2023 auf dem Gebiet der Stadt Wittlich ab. Warum die Stadt dem ADAC eine Absage erteilt.

Entführungsfall Snoek: So war's damals in Prüm mit dem Lösegeld

Ex-Bankier Klaus Peters hat sich bei uns gemeldet. Weil ihm die Sache mit der Entführung des Springreiters Hendrik Snoek, von der wir vor zwei Wochen berichteten, keine Ruhe ließ. Und das mit dem Lösegeld, von dem einige Tausender damals auch durch seine Hände gegangen waren.

Flieten Franz zieht erst einmal nach Trier-West – doch dort wird er nicht bleiben

Max Laux alias Flieten Franz zieht um. Nachdem sich die Hoffnung auf den Standort Metternichstraße zerschlagen hat, geht es nun erst einmal nach Trier-West. Doch für den Gewinner des Deutschen Gastro-Gründerpreises ist das nur eine Übergangslösung.

Zweiter Beigeordneter der Stadt Saarburg tritt zurück (Update)

Johannes Kölling, der jüngste der drei Beigeordneten in der Stadt Saarburg, hat in der Ratssitzung am Donnerstagabend seinen Rücktritt erklärt. Warum er sich schweren Herzens für diesen Schritt entschieden hat und wie es im Stadtrat nun weitergeht.