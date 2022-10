Nachrichtenüberblick : So ist der Freitag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Ein Auto hat am Freitagmorgen auf einem Parkdeck in Saarburg in Flammen gestanden. Foto: Wilfried Hoffmann

Highlight Irreler Wasserfälle - Warum der Wiederaufbau der beliebten Touristen-Attraktion so lange dauert

An den Irreler Wasserfällen hat sich seit der Flutkatastrophe noch nicht viel verändert. Der Bau einer neuen Brücke ist aber voraussichtlich gesichert. Was geplant ist und warum sich die Arbeiten verzögern.

Feuer auf Parkdeck in Saarburg: Auto brennt aus – Polizei vermutet Brandstiftung

Ein Auto hat am Freitagmorgen auf einem Parkdeck in Saarburg in Flammen gestanden. Der Motor war aus noch ungeklärten Gründen in Brand geraten. Nun sucht die Polizei Zeugen. Mehr Infos finden Sie hier.

Sperrung und Umwege: Ab Montag wird ein Stück der L143 zwischen Trier und dem Hochwald saniert

Bald heißt es wieder Umwege fahren im Hochwald zwischen Pluwig und Kell am See: Ab Montag wird ein weiteres Stück der L143 saniert – diesmal bei Hinzenburg. Wie lange die Arbeiten samt Vollsperrung dauern sollen und warum es auch eine gute Nachricht für die Autofahrer gibt.

Krankenhaus Saarburg – Land will geplante Bauten auch weiterhin unterstützen

Investitionen, Arbeitsplätze, nachhaltige Gesundheitspolitik – der Landtagsabgeordnete Lars Rieger (CDU) hat eine Kleine Anfrage zum Saarburger Krankenhaus an die Landesregierung gestellt. Was das Land antwortet und ein paar Hintergründe dazu.

Hotel-Restaurant Heidsmühle in Manderscheid kann wieder eröffnen

Nachdem das Hochwasser im Juli vergangenen Jahres das Hotel-Restaurant Heidsmühle in Manderscheid schwer getroffen hat, sind die Renovierungsarbeiten fast abgeschlossen. Warum es sich gelohnt hat, zeigt auch die Fotogalerie.

Baustelle auf der Ehranger Brücke – Was das für Autofahrer bedeutet

Die Autobahn GmbH installiert neue Schutzeinrichtungen an den Fahrbahnrändern der Moselbrücke bei Trier-Ehrang. Diese Umleitungen und Einschränkungen müssen Verkehrsteilnehmer beachten.

Uber Eats vs. Lieferando in Trier – Wer liefert besser?

Seit ein paar Wochen macht der neue Lieferdienst Uber Eats dem Platzhirsch Lieferando auch in Trier Konkurrenz. Höchste Zeit für den direkten Vergleich: Wir testen Uber Eats und Lieferando auf Angebot, Preis und Lieferzeit – mit einer großen Überraschung.

„Keine Ahnung, wer das übernehmen soll“ – Was passiert, wenn das Trierer Tierheim schließen muss?

Es steht schlecht um das Trierer Tierheim. Jedes Jahr verliert es mehr Geld und könnte bald pleite sein. Doch was dann? Könnten andere Einrichtungen in der Region die daraus folgende Tierflut auffangen? Der Leiter des Eifeltierheims Altrich hat dazu eine klare Antwort.

Zu wenig Personal: Nicht jedes Kind bekommt einen Kita-Platz

Laut Studie fehlen in Rheinland-Pfalz mehr als 26.000 Plätze. Die Zahl der betreuten Kinder in der Region ist indes deutlich gestiegen. Chefreporter Bernd Wientjes hat die Einzelheiten.

Konz hat die beliebteste Pizzeria im Land – viele Top-Platzierungen aus der Region Trier

Welche Pizzeria ist die beliebteste in jedem deutschen Bundesland? Diese Frage hat das Wein- und Gourmetmagazin Falstaff mit einer Umfrage geklärt. Rund um Trier ist die Pizza offenbar besonders gut. Alle Infos.