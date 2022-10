Nachrichtenüberblick : So ist der Freitag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Fast zwei Jahre nach der Amokfahrt in Trier steht fest, wo der zentrale Gedenkort für die Opfer errichtet wird. Foto: Türkisches Verteidigungsministerium

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Erste Stornos und hohe Kosten – Firmenchefs in der Region besorgt

Die aktuelle Konjunkturlage ist gut, viele Auftragsbücher sind gefüllt: Doch die Erwartungen sind miserabel, in der Industrie gar so schlecht wie nie. Was jetzt helfen kann.

Entführungsfall Snoek vor 45 Jahren: Die entscheidende Spur führte nach Prüm

Der Entführungsfall Hendrik Snoek vor 45 Jahren: Wie sich einer der Täter mit seiner Einzahlung in Prüm verriet – und wie man ihm damals auf die Fährte kam.

Das zweite Leben des Plastikmülls: Wie die Müllsortierung im Trierer Hafen funktioniert

Im Trierer Hafen kümmert sich die ART-GmbH um die Dinge, die wir wegwerfen, den Müll aus unseren gelben Säcken. 100.000 Tonnen Plastikabfall von rund vier Millionen Menschen werden dort sortiert. Was dort beispielsweise mit den Joghurtbechern passiert, haben wir uns angesehen.

Nach Schlägereien vor Trierer Regionalliga-Spiel: Warum nun die Kriminalpolizei ermittelt

Nachdem es vor dem Fußball-Regionalliga-Duell zwischen dem VfR Aalen und Eintracht Trier am vergangenen Wochenende zu Schlägereien in der Aalener Innenstadt gekommen war, ist nun die Kriminalpolizei mit in die Ermittlungen eingestiegen. Was dahinter steckt.

Es wird ungewöhnlich warm: T-Shirt-Wetter am Wochenende

Warme Luft aus Frankreich liefert uns weiterhin Energiesparwetter. Am Samstag sind laut Wetterexperten sogar 27 Grad möglich. Die Aussichten im Überblick.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Halloween Night Shopping in Bitburg: Das Programm für den schaurig schönen Abend

Die Geschäfte sind abends lange geöffnet und das Rahmenprogramm sorgt für Halloween-Stimmung. Was am 31. Oktober in der Innenstadt von Bitburg los ist.

Mehr Attraktionen, weniger Verkehr: Eifelpark Gondorf soll erweitert werden

Der Eifelpark Gondorf erweitert sein Angebot. Unter anderem soll in neue Fahrgeschäfte investiert werden. Aber auch die Gondorfer Bürger sollen entlastet werden. Mehr zum Thema.

Nato-Übung: Flugstarts auch von Spangdahlem aus - 60 Flugzeuge aus 14 Ländern trainieren für den Ernstfall

Unter anderem über Belgien und der Nordsee übt die Nato auch in dieser Woche für den Ernstfall. Wie das mit der Region Trier zusammenhängt und welche Flugzeuge von der Eifel aus zu Einsätzen aufbrechen.

Nach Unfall in Baustelle: Massiver Stau auf der A1 bei Mehring

Wegen eines Unfalls ist die A1 zwischen Mehring und der Raststätte Hochwald-West aktuell in Richtung Saarbrücken gesperrt. In der Baustelle sind mehrere Wagen zusammengestoßen. Alle Infos.

Zweiter Jahrestag Trierer Amokfahrt: Wo die Gedenkorte entstehen sollen

Die Amokfahrt durch die Trierer Fußgängerzone jährt sich am 1. Dezember zum zweiten Mal. Wie das Denkmal, das an die Opfer der schrecklichen Tat erinnern soll, aussehen und wo es aufgestellt wird, steht mittlerweile fest.

Umzug der Mülldeponie Saarburg bald abgeschlossen – Schlagen sich die zusätzliche Kosten auf die Müllgebühren?

Größere Müllmengen als erwartet haben dazu geführt, dass sich der Umzug der Saarburger Deponie nach Mertesdorf in die Länge gezogen hat – und teurer geworden ist als geplant. Was das für die Müllgebühren und die Sperrung der L 137 bedeutet.

Unternehmer machen mobil gegen die Umweltspur in Trier

Die Kennzeichnung der Umweltspur für Radfahrer und Linienbusse ist fest geplant. Kurz vor der Ausführung fordert die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Trier das Ende des Projekts. Warum sie das tut und wie die Stadt darauf reagiert.