Nachrichtenüberblick am Mittag : So ist der Freitag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Vermisster aus der Pfalz war in Konz und Trier – so hat sich der Fall aufgeklärt

Derzeit kursiert in den sozialen Medien eine Vermisstenmeldung. Angeblich wollte ein 16-Jähriger den Secret Club in Trier besuchen und sei anschließend nicht mehr aufgetaucht. Das stimmt so nicht, wie unser Reporter Christian Kremer recherchiert hat.

Mehr als 50.000 Gäste beim Bungert Oktoberfest

Drei Jahre nach den letzten Wiesn 2019 kamen Oktoberfest-Fans in Wittlich in diesem Jahr wieder voll auf ihre Kosten. „Es war wie in alten Zeiten vor der Coronapause“, schwärmt Festwirt Winfried Bungert.

Martinsumzüge: Ich gehe mit meiner Laterne ...

... und wo ihr das mit euren Kindern machen könnt, dem St. Martin und seinem Pferd folgend, könnt ihr hier nachschauen. Wir haben die Termine der einzelnen Martinsumzüge in der Region soweit uns bekannt zusammengetragen - für die Stadt Trier und den Kreis Trier-Saarburg, für die Gemeinden im Kreis Bernkastel-Wittlich, und in den Städten und Dörfern im Eifelkreis Bitburg-Prüm und in der Vulkaneifel. Schon an diesem Samstag und Sonntag stehen die ersten Umzüge an, coronabedingt teilweise erstmals wieder seit zwei Jahren.

Gladiators Trier: Klappt es heute Abend mit dem ersten Saisonsieg?

Zweite Basketball-Bundesliga: Warum sich die Moselaner im heutigen Auswärtsspiel am Freitagabend bei den favorisierten Uni Baskets Paderborn Siegchancen einräumen, erfahrt ihr in diesem Beitrag unserer Sportredaktion. PS: Das Spiel wird im Internet live übertragen.

Ehemaliger Trierer Krankenpfleger gesteht Missbrauch von Patientinnen

Volksfreund-Reporter Rolf Seydewitz berichtet aus dem Landgericht Trier von einem Prozess: In mehreren Fällen habe sich ein Krankenpfleger an Patientinnen vergangen, lautet die Anklage. Vor Gericht hat er diese Taten, die ihm zur Last gelegt werden, nun zugegeben.

Seit 10 Jahren gibt es wieder das PRÜ-Kennzeichen

Zehn Jahre nach Wiedereinführung der Alt-Autokennzeichen: „PRÜ“ bleibt im Eifelkreis beliebt. Übrigens nicht nur in Prüm, wie Eifel-Reporter Fritz-Peter Linden herausfinden konnte. Aber wie viele Halter fahren denn jetzt eigentlich damit durch die Gegend? Sein Bericht:

Leichenteile in Temmels: Warum auch die Luxemburger Polizei am Fund interessiert ist

Nach dem Fund von Leichenteilen in Temmels ermittelt nun die Kriminalpolizei. Derzeit wartet sie auf die Ergebnisse der DNS-Analyse. Doch auch für die Luxemburger Polizei ist der Fall von großem Interesse - wegen einer erst kürzlich gefundenen Frauenleiche.

Weihnachtsbeleuchtung trotz Energiekrise?

Überall soll Energie gespart werden, doch festliche Stimmung zum Jahresende soll es in den Städten trotzdem geben. Das ist in Trier, Konz und Schweich geplant.

Streit um Maskenpflicht im Bus: Mann schüttet Kaffee auf Busfahrerin

Ein Fahrgast in Saarbrücken trug keine Maske und zeigte sich uneinsichtig, als er von einer Busfahrerin darauf angesprochen wurde. Er stieg aus - und kehrte dann wieder zurück.