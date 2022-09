Nachrichtenüberblick am Mittag : So ist der Tag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Sandra und Sebastian Poss führen das Restaurant Schloss Niederweis Foto: TV/Dagmar Dettmer

Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz schnellt in die Höhe

Die Zahl der von den Behörden erfassten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen einer Woche deutlich gestiegen. Wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte, wurde am Donnerstag eine Inzidenz von 584,8 Fällen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen festgestellt.

Wie sich Sandra und Sebastian Poss von Schloss Niederweis an der Gastro-Spitze behaupten

Junges Team, klasse Küche, spitzen Service und ein historischer Ort mit Wohlfühl-Atmosphäre: Sandra und Sebastian Poss betreiben das Restaurant Schloss Niederweis. Unsere Reporterin Dagmar Dettmer hat das Paar und ihr Restaurant aufgesucht: Ein Blick hinter die Kulissen.

Fußball: Eintracht Trier gegen Koblenz im Live-Ticker

Nach sechs Jahren ist Fußballer Christopher Spang wieder nach Hause gekommen. Beim Regionalligisten von der Mosel ist der 29-Jährige einer der Taktgeber. Was hat sich geändert, was ist geblieben? Darüber hat sich Sport-Reporter Mirko Blahak mit ihm unterhalten - und berichtet heute Abend live vom Spiel des SVE gegen Spangs Ex-Club FC Rot-Weiss Koblenz. Ticker und Bericht zu Christopher Spang finden Sie hier.

Wittlicher Gerd Burens setzt auf Erdwärme - schon seit über 40 Jahren

Wie kann man heute Energie sparen? Welche Heizung für das neue Haus? In Neubaugebieten werden neuerdings Erdwärmepumpen oder Luftwärmepumpen installiert. Der Wittlicher Gerd Burens heizt seit 40 Jahren mit Erdwärme. Er war damals schon bereit, in Nachhaltigkeit zu investieren, erzählt unser Reporter Hans-Peter Linz. „Die Technologie ist lange bekannt“, sagt Burens.

Pascal ist seit 21 Jahren verschwunden

Vor genau 21 Jahren verschwand Pascal Zimmer im Saarland spurlos. Bis heute treibt viele der Fall des damals Fünfjährigen um. Tobias Fuchs hat eine Chronologie des Falles, vom Verschwinden bis hin zum Mammutprozess und der heutigen Situation der Angehörigen, verfasst.

Können Schauspieler keine Freiberufler sein?

Viele BühnenkünstlerInnen leben mit Honorarverträgen, vor allem, wenn sie in der freien Theaterszene tätig sind. Sie werden von Projekt zu Projekt bezahlt. Unsere Kultur-Redakteurin Anne Heucher berichtet über einen Rechtsstreit in Trier, der nun infrage stellt, dass Schauspieler Freiberufler sein können. Das bedrohe manche Kulturinitiative in ihrer Existenz.

Hoteldirektor geht nach über acht Jahren

Ruud Zillig, seit Sommer 2014 Direktor des Hotels Augustiner-Kloster (und später auch des Krimihotels) in Hillesheim, hat an diesem Freitag seinen letzten Arbeitstag. Warum, und was er jetzt macht, hat ihn unser Kollege Matio Hübner gefragt.