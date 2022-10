Nachrichtenüberblick : So ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Hier können jetzt auch Hunde durchs Fenster schauen und sich bei der Wanderung stärken: Linda Backhaus, Helen Backhaus und Harald Mitscher (von rechts) haben mit ihrer Marke "Das Gesunde Tier" das neue Genussfenster für Vierbeiner an der Thalfanger Traumschleife Lecker Pfädchen gesponsert. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Bitburg ist erst der Anfang: Was KFC in der Region Trier plant

Anfang 2023 eröffnet in Bitburg der erste KFC in der Region Trier. Die Franchisenehmerin erklärt jetzt, wie die Filiale genau aussehen soll – und warum es nicht bei der Bierstadt bleiben soll. Alle Details hat Eifel-Reporter Christian Thome zusammengestellt.

Nach Überfall auf Konzer Tankstelle: Tatverdächtiger wurde festgenommen

Vor rund einer Woche hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Konz überfallen und konnte fliehen. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen ausfindig gemacht. Alle Infos.

Saarburger Schulzentrum wird von Grund auf saniert – Zwei Schulen und mehr als 1600 Schüler betroffen

Die Realschule plus und die Berufsbildende Schule in Saarburg sollen von Grund auf erneuert werden. Das Projekt steht noch ganz am Anfang. Was derzeit dazu schon klar ist, weiß unsere Kollegin Marion Maier.

Lecker Pfädchen bei Thalfang: Genussweg hat jetzt auch für Hunde etwas zu bieten

Die bisherigen Angebote für den Urlaub mit Vierbeinern werden im Hunsrück um eine einzigartige Attraktion ergänzt: Dem Hundefenster. Reporterin Christa Weber hat sich das auf dem Lecker Pfädchen bei Thalfang angesehen.

Führerschein und Wagen einkassiert: Raser wird von Zivilstreife gefilmt und gestoppt

Mit waghalsigen Überholmanövern und bis zu 160 Stundenkilometern machte am Dienstag ein BMW-Fahrer in Wittlich auf sich aufmerksam. Eine ProViDa-Streife filmte die Fahrt und stoppte den Raser. Den 21-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren. Alle Infos.