Nachrichtenüberblick am Mittag : So ist der Tag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Schwerer Unfall auf der A1

Auf der A1 bei Salmtal ist ein Kleintransporter laut Polizeiangaben ungebremst auf einen Stau aufgefahren. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Christian Moeris fasst zusammen, was passiert ist.

1:6-Klatsche in Hoffenheim: So steht der SVE-Vorstand zu einer Trainerdiskussion

1:6 bei der TSG Hoffenheim II, wobei es schon nach 43 Minuten 0:5 stand: Eintracht Trier hat im Nachholspiel im Kraichgau ein Debakel erlebt, wie unser Sportreporter Mirko Blahak erleben musste. Der Aufsteiger befindet sich in einer heiklen Phase. Und der Trainer?

Energiekrise: Was machen Saunen und Thermen in Rheinland-Pfalz jetzt?

Die stark gestiegenen Ausgaben für Strom und Gas stellen viele Wellness-Oasen vor Herausforderungen. In den meisten Betrieben kann von einem Besucherrückgang bislang nicht die Rede sein. Warum es eine Therme aus der Eifel vergleichsweise gut hat.

Wie der Eifelkreis digitalisiert werden soll

Endspurt beim Bundesprogramm „Smart Cities“ im Eifelkreis: Gerade entsteht das Strategiekonzept für die kommenden Jahre, unter der Mithilfe von Bürgerinnen und Vertretern von Unternehmen, Vereinen und Kommunen. Aber es muss jetzt schnell gehen.

Petrisbergaufstieg Trier – Seilbahn-Befürworter geben nicht auf

E-Busse oder doch Seilbahnsystem? Die Entscheidung über die zukünftige Anbindung Petrisbergs steht im Stadtrat an. Die Seilbahnbefürworter geben nicht auf und üben massiv Kritik am bisherigen Verfahren.

Erster Warnstreiks der IG Metall in der Region Trier

In mehreren regionalen Betrieben der Metall- und Elektrobranche soll es heute Warnstreiks geben.

Nach Landesgartenschau-Aus: Warum die Moselgemeinden verärgert sind

Eine viertel Million Euro haben die Gemeinden Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach für ihre Bewerbung als Landesgartenschau-Austragungsort bezahlt. Aus Mainz gibt es aber nur einen Bruchteil für die Kosten der Bewerbung zurück. Das ärgert die Bürgermeister.

Beliebtes Trierer Café macht dicht – doch ein Nachfolger steht schon bereit

Nach 14 Jahren schließt das beliebte Café Suite au Chocolat in der Trierer Glockenstraße. Warum es wohl dennoch eine Zukunft hat.