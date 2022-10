Nachrichtenüberblick : So ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Eine Bedienung deckt in einem Restaurant einen Tisch. Foto: picture alliance / Tobias Hase/d/Tobias Hase

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

„Das haben wir nicht kommen sehen“: Was jetzt mit den Mitarbeitern des Dorint-Hotels passiert

Von heute auf morgen wurde den Angestellten die Schließung verkündet. Ein Mitarbeiter erzählt, wie die Stimmung im Hotel nach der Schock-Nachricht war und welche Möglichkeiten ihm und seinen Kollegen jetzt bleiben.

Atomsprengköpfe in Hontheim? - Ein Hauch von Kaltem Krieg in der Eifel

Dort gab es sogar Atomsprengköpfe: Was ist heute noch von der einstigen US-Raketenstellung in Hontheim zu erkennen? Mehr zum Thema.

Vom Hobby zur Geschäftsidee: Das „Glücksgeschenkchen“ in Lüxem setzt auf Wittlich-Merchandise

Im Stadtteil Lüxem hat ein neuer Geschenkeladen eröffnet, in dem es einiges zu entdecken gibt. Wittlich-Fans kommen hier auf ihre Kosten und persönliche Anfertigungen sind kein Problem. Die ganze Story.

Die Wissenschaft vom Schwurbeln – Trierer Autor geht Verschwörungstheorien und Aluhüten auf den Grund

In seinem neuen Buch „Professor Schwurbelstein und die Aluhüte des Grauens“ rechnet der Trierer Autor Paul-Eduard Rück mit Verschwörungstheorien ab. Dabei legt er den Finger bewusst tief in die Wunde. Wie aus Instagram-Posts ein ganzes Buch wurde.

Blitzer-Kontrolle auf der Biewerbachtalbrücke - 160 Fahrverbote innerhalb von fünf Tagen

Der Spitzenreiter hat laut Polizei eine mehr als doppelt so hohe Geschwindigkeit wie erlaubt gehabt. Bei der Geschwindigkeitskontrolle an der Biewerbachtalbrücke auf der A64 Richtung Ehrang hagelte es Punkte in Flensburg und Fahrverbote. Hier sind die Details.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Schwerer Unfall bei Manderscheid – Auto rast Abhang hinunter (Fotos)

Bei einem schweren Unfall auf der L16 zwischen Bettenfeld und Manderscheid wurden am Dienstagnachmittag mehrere Personen verletzt. Ein Auto war aus bisher ungeklärten Gründen eine Böschung hinabgerast.

Schule ja, Kindergarten nein? - Umzug der Kita Rappelkiste verweigert

Im Traben-Trarbacher Schulzentrum werden Kinder unterrichtet, obwohl derzeit Brandschutztüren fehlen. Genau aus diesem Grund dürfen die Kinder der übervollen Kita Rappelkiste nicht dorthin umziehen. Wie passt das zusammen?

Ein Ende des Booms? Immobilienpreise in der Region Trier steigen nicht mehr weiter

Zum ersten Mal seit zehn Jahren stagnieren die Preise für Häuser und Wohnungen in der Region. Wie Marktkenner die Lage beurteilen.

Trierer Kliniken kämpfen mit Kostenexplosion – wie sie Energie sparen wollen

In der Energiekrise hoffen die beiden Trierer Großkliniken auf mehr Geld von Staat oder Krankenkassen – und rufen ihre Mitarbeiter dazu auf, Treppen zu steigen, statt die strombetriebenen Aufzüge zu nutzen. Wie sie sonst noch Strom sparen wollen.