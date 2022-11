Nachrichtenüberblick : So ist der Mittwoch in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Anders als 2021 soll der Weihnachtsmarkt in Bitburg in diesem Jahr wieder wie gewohnt stattfinden. Foto: Rudolf Höser

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Das neue Deutschlandticket: Das muss man wissen

Wo wird das geplante 49-Euro-Ticket verkauft? Gibt es Vergünstigungen für Studenten oder Auszubildende? Und was passiert mit bereits gekauften Jahresfahrkarten? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Gefahr für die nationale Sicherheit? Warum die Webcams an der Ehranger Brücke keine Bilder mehr zeigen

Wie der Verkehr auf dem Bauwerk läuft, wird seit Monaten nicht mehr übertragen. Kaputt sind die Webcams jedoch nicht. In den USA würde man sagen, dass sie aus Gründen der nationalen Sicherheit keine Bilder übertragen. Die Hintergründe.

Wenn eine Mauer erzählen könnte: Die wechselvolle Geschichte des Trierer Laeis-Werks

Vor 25 Jahren wurde das Laeis-Werk in der Trierer Innenstadt geschlossen. Erhalten blieb nur eine Außenfassade. Große Erfolge, bittere Rückschläge: Gastautor Thomas Konder über den einst größten Maschinenbauer der Stadt.

Flüchtlinge kommen aufs Kueser Plateau – Verunsicherung bei Bevölkerung und Politikern

Zwar ist das Hotel Moselpark auf dem Kueser Plateau bereits seit Mai als Aufnahmestelle für Flüchtlinge angemietet, aber bislang wurde es nicht genutzt. Das soll sich am 15. November ändern. Warum Lokalpolitiker vor Ort verärgert sind.

Adventsblasen, Burgmarkt und Budenzauber – Wo es in der Eifel Weihnachtsmärkte gibt

In den vergangenen zwei Wintern musste wegen der Corona-Pandemie so mancher Weihnachtsmarkt ausfallen oder konnte nur unter eingeschränkten Bedingungen ausgerichtet werden. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus? Hier ein Überblick.