Nachrichtenüberblick am Mittag : So ist der Tag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Foto: Johanna Schwall

Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Muss ich Verkehrsbehinderungen berücksichtigen auf meinem Weg? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

89-Jähriger muss Führerschein abgeben

Ohne Auto geht in manchen Gegenden nur schwer was, das gilt vor allem für ältere Menschen, die damit unabhängiger sind. Doch was, wenn das Alter dazwischenfunkt, die Fahrtüchtigkeit nachlässt? Ein 89-Jähriger aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich hat das erfahren müssen, die Behörden nahmen ihm den Führerschein weg. Nun hat ein Gericht entschieden - gegen den Rentner. Christian Moeris fasst zusammen, warum die Richter der Führerscheinstelle Recht gaben.

Doc Caro: Das Wunder von Wittlich ...

... ist auch eines vom nahegelegenen Ort Brauneberg an der Mosel. Denn dort erlitt Karl-Heinz Schwall völlig unerwartet einen Herzstillstand. Das er „wieder wie vorher“ auf den Beinen ist, verdankt der Trierer den Ersthelfern und der Intensiv- und Hubschrauberärztin Doc Caro, bekannt aus dem Fernsehen. Unsere Kollegin Sabine Schwadorf erklärt, was dort passiert ist - und wie Schwall nach seiner Genesung im Wittlicher Krankenhaus seine damaligen Helfer wiedertraf.

Donuts an der Porta

Seien wir ehrlich: Woran denken wir zur Mittagszeit? Das wir den Bauch satt bekommen. Und wer nicht selbst kochen will, hat ja auch ausreichende Möglichkeiten in der hiesigen Gastronomie. Zum Beispiel hat in Trier ein neuer Laden aufgemacht, direkt gegenüber der Porta Nigra. Dort bietet Miroslava Blahova seit Anfang des Monats leckere Donuts an. Reporter Roland Morgen hat sie aufgesucht und aufgeschrieben, was dort verzehrt werden kann.

„Mir stinkt’s“: Ärger an der Spitze des Nationalparks Hunsrück-Hochwald

Waren Sie schon mal unter den Bäumen am Erbeskopf im Hunsrück wandern? Es ist ein Spaziergang durch eine Naturoase, die seit einigen Jahren in Form des Nationalparks teils sich selbst überlassen wird: Doch es gibt Unmut: Bernhard Alscher ist am Dienstagabend als Vorsitzender der kommunalen Versammlung des Nationalparks zurückgetreten. Begründung: des Birkenfelder Verbandsgemeinde-Chefs: Es bewege sich viel zu wenig rund um das 2015 gegründete Schutzgebiet. Unsere Reporterin Christa Weber erklärt, welche Vorwürfe bei der Sitzung im Hunsrückhaus erhoben wurden.

80-jähriger Vermisster an der Mosel wohlbehalten aufgefunden

Am Dienstag verschwand er aus einem Krankenhaus in Bernkastel-Kues, nun ist ein vermisster Rentner wieder zurück. „Wohlbehalten“, teilt die Polizei mit. Und eine weitere Nachricht der Polizei: Am Gymnasium in Konz gab es am Mittwochmorgen Alarm wegen Gasgeruch. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Warum 500 Menschen in Gerolstein im Kalten sitzen

Alle reden von der Energiekrise - aber in Gerolstein sind nach Recherchen unserer Eifeler Kollegen Mario Hübner und Clara Zins-Grohein in den Wohnsiedlungen Am Rasbach und Vor der Hardt etliche Bewohner tatsächlich ohne Gasversorgung und sitzen somit in kalten Wohnungen. Warum und wie lange noch, und was die Betroffenen zum Ausfall sagen, lesen Sie hier.