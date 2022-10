Nachrichtenüberblick am Mittag : So ist der Tag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Das Innenministerium hat Video eines Polizeihubschraubers von der Flutnacht im Ahrtal Foto: dpa/Boris Roessler

Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Flutkatastrophe im Ahrtal: Das sind die Polizeihubschrauber-Videos

Die ersten Sicherheitspoller in Trier sind startbereit - wann geht es los?

Die ersten beiden automatischen Sperren zur Sicherung der Trierer Fußgängerzone funktionieren. Eingesetzt werden sie vorläufig trotzdem nicht. Unser Chefreporter Rainer Neubert fragt: Woran liegt’s?

Diese Landesstraßen sollen in der Eifel ausgebaut werden

Für die nächsten zwei Jahre hat das Land so einiges in Sachen Straßenbau geplant: 33 Projekte im Eifelkreis und 18 in der Vulkaneifel, erzählt Redakteur Stephan Sartoris. Doch ist das in Zeiten von Materialknappheit überhaupt möglich? Und in welche Straßen soll investiert werden?

Vom ehemaligen Feuerwehrhaus zum Fahrrad- und Motorrad-Café

Jutta und Hajo Schell haben in Zeltingen-Rachtig an der Hochmosel-Brücke ein Café eröffnet. Kollegin Christina Bents hat sich dort umgeschaut: Es ist wie ein amerikanisches Diner gestaltet mit Motorrädern und Fahrrädern als Deko. Was dort sonst noch geboten wird.

Der Schwarze Mann als Besuchermagnet

Am Schwarzen Mann soll eine Reihe neuer Angebote entstehen, weiß der Kollege Fritz-Peter Linden zu berichten - und die über den – schwächelnden – Wintersport deutlich hinausgehen. Und ein ziemlich spektakuläres Vorhaben kann dabei nun doch verwirklicht werden.

Wie gut ist die Anbindung vom Schweicher Bahnhof?

Mal eben nach Paris oder zum Flughafen in Düsseldorf — geht das? Schweich hat seinen eigenen Bahnhof. Wie gut ist die Anbindung tatsächlich, und wie regelmäßig fährt hier überhaupt ein Zug?