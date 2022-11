Nachrichtenüberblick : So ist der Montag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Enkeltrickbetrügern ein Schnippchen geschlagen

Kriminelle, die an das Geld von gutgläubigen Senioren kommen wollen, sind längst in der Region Trier aktiv. Zwei dem TV bekannte Betrugsversuche schlugen fehl. Wir erklären, was passiert ist.

Arbeiten in Luxemburg: Das müssen Sie bei Arbeitsvertrag und Kündigung beachten

Abmahnung? Gibt es in Luxemburg nicht. Arbeitsrecht, Arbeitsvertrag, Kündigung - es gibt einige wichtige Unterschiede zwischen Deutschland und Luxemburg, die Grenzgänger kennen sollten. Wir erklären die wichtigsten.

Zugausfälle zwischen Trier und Koblenz

Bahnreisende zwischen Saarburg, Trier und Koblenz müssen sich bis kommenden Dienstag auf Zugausfälle und Fahrplanänderungen einstellen. Grund sind Brücken- und Gleisarbeiten. Der Überblick.

Wohnraummangel in Trier: Diesen kostengünstigeren Ausweg zum Bau gibt es

Steigende Preise beim Baumaterial und anziehende Bauzinsen lähmen den Wohnungsneubau. Mit diesen Alternativen lassen sich Wohnungen sogar deutlich günstiger bauen.

Die vielen Seiten des Jimi Berlin

Musiker, Zeichner, Netzwerker – und neuerdings auch Schulleiter: Den Trierer Uwe Reinhard kennen viele nur unter seinem Pseudonym Jimi Berlin: Was ihn musikalisch geprägt hat, warum er mit über 50 noch ein Masterstudium abgeschlossen hat und wie er mit seiner Band in den 90ern ein Duell gegen U2 ganz knapp verloren hat.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Zusammenstoß bei Osann-Monzel

Ein Verletzter, Straßensperrung und Sachschaden, das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend auf der K53 bei Osann-Monzel ereignet hat.

Moseltherme Traben-Trarbach: Die Sauna soll teurer werden

Im Sommer noch fürchtete man wegen der hohen Energiepreise, dass die Moseltherme in Traben-Trarbach geschlossen werden müsse. So schlimm kommt es nun aber doch nicht.