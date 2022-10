Nachrichtenüberblick : So ist der Montag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Ukraine, Ahr, Gerolstein: Das Eifellicht ist im Dauerhilfseinsatz

Der Verein Eifellicht hat bereits 250 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine gebracht – und auch mal eben frierende Mieter in Gerolstein unterstützt, berichtet unsere Mitarbeiterin Clara Zins-Grohe. Dank Sponsoren hat der Verein nun endlich einen eigenen LKW.

Neuer Verein: Dorfgemeinschaft festigen

In Korlingen gibt es nun einen Heimat- und Kulturverein. Der Verein möchte einiges in der Gemeinde bewegen. Was die Verantwortlichen schon umgesetzt haben, was geplant ist und warum der Verein ins Leben gerufen wurde, hat Julian Terres recherchiert.

Kölner Straße in Trier ab heute gesperrt: So werden Autos und Stadtbusse umgeleitet

Wegen Instandsetzungsarbeiten ist die Kölner Straße in Trier seit diesen Montag gesperrt. Der Durchgangsverkehr wird während der Sperrung über das östliche Moselufer geleitet. Reporter Rainer Neubert hat sich am Vormittag vor Ort umgeschaut, sein Video findet ihr hier.

Luxemburg: Zwei Menschen tot - Tatverdächtiger festgenommen

Zwei Menschen sind am Montag in Niederkorn tot aufgefunden worden. Ein mutmaßlicher Schütze wurde festgenommen. Was bislang bekannt ist.

Krankenhaus Saarburg verhängt Besucherstopp ab Dienstag

Erst kürzlich waren im Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich und im Trierer Brüderkrankenhaus Besucherstopps verhängt worden - jetzt haben die steigenden Corona-Infektionszahlen auch Auswirkungen auf den Klinikbetrieb in Saarburg.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Verbandsgemeinde Prüm: Vandalismus an mehreren Orten

Trotz des Markts und Mantelsonntags mit vielen Besuchern: Das Wochenende in Prüm war unterm Strich kein so richtig Gutes, fasst Reporter Fritz-Peter Linden zusammen. Die Beamten der Polizeiinspektion verzeichnen eine ganze Reihe von Straftaten mit hohem Sachschaden.

Polizei: Jugendliche am Hauptbahnhof Trier sexuell belästigt

Am Samstagabend soll es am Hauptbahnhof Trier zu einer sexuellen Belästigung einer 16-jährigen gekommen sein. Das teilte die Polizei mit.

Erleichterung und Freude in Reil

Eine gute Nachricht für alle Reiler Bürger: Das Lebensmittelgeschäft in der Hutgasse wird weitergeführt.

Zwei Tieflader für die Kunst

Ein massives Werk tritt eine Reise an: Eine Skulptur des Winterspelter Bildhauers Werner Bitzigeio ist mit zwei Tiefladern zur Landesausstellung in Mainz transportiert worden.