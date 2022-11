Nachrichtenüberblick : So ist der Montag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Vor 70 Jahren fuhr dieser Unimog-LKW schon mal an der Obermosel entlang - jetzt ist er wieder zurück. Foto: Boie Jürgen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten den schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Neue Fastfoodkette: So reagiert Bitburg auf die KFC-Ansiedlung

Bitburger Bürger, Politiker und Gewerbetreibende freuen sich auf die neue Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC). Der Stadtbürgermeister hat eine besondere Hoffnung, von der auch andere profitieren würden.

Mehr Schutz gegen Gewalt: Was Christina Hartmer für die Frauen im Eifelkreis vorantreiben will

Christina Hartmer ist die neue Gleichstellungsbeauftragte für den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Als ihr erstes kreisweites Projekt startet sie in Kürze eine Kampagne, die Gewalt gegen Frauen thematisiert. Denn oft ist der Partner der Täter.

Illegale Rennen: Wenn Wälder zu Motocross-Strecken werden

Motorradsportler gefährden mit ihrer illegalen Raserei in der Region rund um Kordel nicht nur die Natur, sondern auch Erholungssuchende.

Gründerpreis: Trierer Pioniergeist ausgezeichnet - „Wir brennen für unsere Idee und sehen das Potenzial“

Mit nicht weniger als einer Weltneuheit sind die drei Trierer Christopher Petry, Rune Monzel und Lukas Roth in die Selbstständigkeit gestartet: TENTA VISION heißt ihr Unternehmen. Doch was hat ihnen den Gründerpreis beschert?

Bei Starkregen: Fahranfänger rast mit 170 Kilometern pro Stunde über Hochmoselübergang

Seine Führerscheinprüfung hat er erst vor 14 Tagen gemacht, das Gelernte hat er anscheinend wieder vergessen. Die Polizei staunte nicht schlecht über die Dreistigkeit eines 18-jährigen Fahranfängers auf der Hochmoselbrücke.

Luxemburg: Besitzer von Pellet- und Öl-Heizungen werden entlastet

In Luxemburg werden nicht nur Gaskunden entlastet. Auch die Besitzer von Pellet- und Öl-Heizungen erhalten Unterstützung. Wie diese aussieht und ob auch Pendler sparen können.

Moselstrecke: Deutsche Bahn schließt Bauarbeiten ab

Die Deutsche Bahn schließt die Bauarbeiten an der Moselstrecke ab. Die Züge sind dann wieder nach dem gewohntem Fahrplan unterwegs.

Porta Nigra und Dom werden in der Weihnachtszeit beleuchtet

Die Porta Nigra und der Dom werden in der Adventszeit bis Neujahr an den Wochenenden beleuchtet. Dazu macht die Stadt Trier von einer Ausnahmeregelung Gebrauch.

Baustelle an der Basilika in Trier geht in die letzte Phase

Gute Nachrichten vom Straßenbau. Der Ausbau der Konstantinstraße in Trier könnte früher als geplant abgeschlossen sein. Doch auf das Parkhaus Konstantin werden Kunden wegen der Baustelle vorübergehend verzichten müssen.

Ohne Halle kein Karneval? Konzer dreht lustiges Musikvideo

Die schlechte Nachricht, dass die Könener Mehrzweckhalle nicht mehr den aktuellen Regeln entspricht, hat kürzlich zur Absage des Oktoberfests geführt. Doch wie geht es nun mit der geplanten Karnevalssession weiter?

Das Ende des Untergangs: Große Landesausstellung in drei Museen schließt am 1. Advent

Wer die Ausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ in Trier noch sehen möchte, hat nicht mehr viel Zeit. Am 1. Advent ist sie vorbei. Was danach von der Ausstellung im Landesmuseum bleiben soll.

Über die wundersame Heimkehr eines Unimogs an die Mosel

Im Jahr 1950 kauft ein Nitteler Winzer einen Klein-LKW für seinen Betrieb. Sieben Jahrzehnte später ist dieser wieder an der Obermosel unterwegs - auch dank hilfsbereiter Unimog-Fans im Internet.